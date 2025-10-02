Close Menu
IMMAGINI RELATIVE A PAG 3 – PRESENTAZIONE EVENTI 800 ANNI SAN FRANCESCO

2 Ottobre 2025
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 *Presentato a Palazzo Chigi il programma degli eventi approvato dal
Comitato per le Celebrazioni degli ottocento anni della morte di San
Francesco d’Assisi dal titolo “San Francesco, un’esplosione di vita”*
(aun)- Perugia, 02 ottobre 2025 – Nella sala polifunzionale di Palazzo
Chigi a Roma si è tenuta la conferenza stampa definita “San Francesco,
un’esplosione di vita” ovvero la presentazione del programma delle
iniziative e degli eventi approvato dal Comitato per le Celebrazioni degli
ottocento anni della morte di San Francesco d’Assisi. Dopo l’intervento del
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che ha
accennato alla recente approvazione della legge che istituisce il 4 ottobre
festa nazionale, ha preso la parola la presidente della Regione Stefania
Proietti che ha espresso un “sentimento di gratitudine sincero e commosso
per il riconoscimento unanime, tante volte chiesto e desiderato, a un santo
che è di tutti per i valori comuni e fondativi che rappresenta come la
pace, la fraternità, il dialogo, l’amore per i deboli e gli oppressi, la
custodia del creato, la giustizia sociale”.
“L’approvazione del provvedimento da parte delle forze politiche
all’unanimità segna un passaggio fondamentale: tutto il popolo italiano si
riconosce nei grandi valori francescani oggi più che mai attuali e urgenti.
La Regione Umbria, terra francescana – ha aggiunto la presidente – farà la
sua parte in questo passaggio con la storia non solo partecipando
attivamente alle attività del Comitato nazionale ma anche nella stesura di
una legge che, sulla base degli ideali francescani e contribuendo alle
celebrazioni del 2026, si pone l’obiettivo di rendere alcune scelte
generative come l’attenzione ai giovani, la sanità per i più fragili, la
cultura e la bellezza accessibili a tutti, l’accoglienza la fraternità il
dialogo e la pace, che sono il codice etico e quasi genetico degli
assisani, degli umbri e degli italiani. Ora siamo noi che dobbiamo avere il
coraggio di rendere concreti i valori francescani nelle azioni e nelle
scelte politiche”.
Alla conferenza hanno partecipato il presidente del Comitato Davide
Rondoni, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, il vescovo Domenico
Sorrentino, il custode del Sacro Convento fra’ Marco Moroni e il ministro
provinciale dei minori Francesco Piloni.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl