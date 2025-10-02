(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 **Dalla Regione 2,7 milioni ai Comuni per abbattere le barriere
architettoniche nelle case**
/Scritto da Massimo Orlandi, giovedì 2 ottobre 2025 alle 14:30/
Oltre 2,7 milioni di risorse per abbattere le barriere architettoniche
nelle case: è questo l’importo assegnato dalla Regione ai Comuni per
l’erogazione dei contributi ai cittadini.
Il provvedimento è stato approvato nell’ultima seduta della giunta
regionale: le risorse assegnata corrispondono al fabbisogno espresso dai
Comuni toscani per coprire le quasi cinquecento domande presentate dai
cittadini durante il 2024 e ammesse a contributo nel 2025.
I Comuni, che hanno accolto le domande, gestiranno l’erogazione dei
contributi a favore dei cittadini in base alle spese effettivamente
sostenute.
Grazie alla cooperazione dei Comuni – hanno sottolineato il presidente
della Regione e l’assessora alle politiche sociali – è stato possibile
dare più efficacia e tempestività a questa misura per l’accessibilità
nelle abitazioni private. Quest’anno l’iter per l’assegnazione ai cittadini
dei contributi si è fortemente ridotto, e questo a vantaggio dei cittadini
che già hanno sostenuto le spese e maturato i requisiti per l’erogazione
del contributo.
Chi volesse richiedere l’accesso a questo contributo quest’anno, c’è
ancora tempo fino al 31 dicembre. L’importante è che le domande siano
presentate al Comune prima dell’avvio dei lavori.
(AGENPARL) – Thu 02 October 2025 **Dalla Regione 2,7 milioni ai Comuni per abbattere le barriere