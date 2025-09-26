Striscia di Gaza, giovedì Comunicazioni Tajani

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 Camera dei Deputati
26 settembre 2025
Striscia di Gaza, giovedì Comunicazioni TajaniGiovedì 2 ottobre, alle ore 9.30, nell’Aula di Montecitorio si svolgono le Comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera anche nella traduzione della lingua dei segni.
