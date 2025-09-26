Aun 26 sett. 025 (Pag. 1)

Close Menu
venerdì 26 Settembre 2025
(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 26 September 2025 *La Giunta Regionale dell’Umbria valorizza il personale del Pronto Soccorso
con l’assegnazione di oltre 3 milioni di euro per il triennio
2022-2023-2024*
(aun) – Perugia, 26 settembre 2025 – La Giunta Regionale dell’Umbria ha
2024, destinati al personale della dirigenza medica che opera nei servizi
di pronto soccorso. Queste risorse sono finalizzate a riconoscere le
particolari e gravose condizioni di lavoro affrontate quotidianamente da
questi professionisti che, operando in prima linea, sono particolarmente
meritevoli di attenzione. L’iniziativa, frutto di un Accordo siglato con le
organizzazioni sindacali della dirigenza medica e recepito con DGR n.
762/2024, premia il loro impegno e dedizione. L’indennità per i turni di
pronto soccorso sarà remunerata con importi superiori a quelli previsti dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). La Giunta Regionale, con
questo atto, ribadisce la sua vicinanza e il suo sostegno a tutto il
personale sanitario, pilastro fondamentale del Servizio Sanitario Regionale.
“Desidero esprimere, a nome di tutta la comunità umbra, la più profonda
gratitudine a tutti i professionisti del pronto soccorso per l’instancabile
lavoro che svolgono ogni giorno, con professionalità, competenza e spirito
di servizio – ha dichiarato la Presidente della Regione Umbria Stefania
Proietti. Il loro impegno rappresenta un presidio fondamentale per la
salute dei cittadini, soprattutto nei momenti di maggiore criticità. Non
possiamo dimenticare il ruolo straordinario che questi professionisti hanno
avuto durante il periodo della pandemia da Covid-19, quando con coraggio e
dedizione hanno affrontato sfide senza precedenti, garantendo assistenza e
cura in condizioni di estrema difficoltà. A loro va oggi, ancora una volta,

