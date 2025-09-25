Close Menu
Per la finale del Sardegna Volleyball Challenge si rinnova la sfida tra Italia e Turchia. Il Fenerbahce di Alessia Orro contro la Uyba Busto Arsizio

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *COMUNICATO STAMPA*
*Per la finale del Sardegna Volleyball Challenge si rinnova la sfida tra
Italia e Turchia. Il Fenerbahce di Alessia Orro contro la Uyba Busto
Arsizio*
Oristano – Sarà una finale a sorpresa quella della terza edizione del
Sardegna Volleyball Challenge. L’Uyba Eurotec Leica Busto Arsizio vince 3
set a 1 contro il Vakifbank e lancia la sfida al Fenerbahce di Alessia
Orro.
La squadra di Giovanni Guidetti, orfana dell’opposta serba Tijana Boskovic
e condizionata dall’infortunio della palleggiatrice Caliskan a metà del
quarto set quando stava cercando di recuperare il set di svantaggio, esce
dal campo con una sconfitta inattesa.
La partita si apre in grandissimo equilibrio. In campo le due squadre non
riescono ad andare oltre un vantaggio massimo di 2 punti, inizialmente per
le italiane, poi per le turche e poi di nuovo per l’Uyba. In questo set la
miglior realizzatrice è la centrale tedesca Van Avermaet con 7 punti. La
lunga maratona del primo set si conclude sul 28-26 a favore della squadra
lombarda dopo che il Vakifbank spreca due set point.
Nel secondo set il Vakifbank è più determinato e si porta subito a condurre
con un buon margine: 4-2 e 10-4. Il vantaggio delle turche aumenta
progressivamente fino a raggiungere un massimo di 9 punti grazie anche a
Derya Cebecioglu autrice di 5 punti in questa frazione. La squadra di
Guidetti conserva il vantaggio fino alla conclusione del set: 25-16.
Sull’uno pari le due squadre scendono in campo per dare una svolta al
match. Parte bene il Vakifbank che si porta sul 4-1, ma si fa subito
riprendere dalle italiane che pareggiano sul 4-4, poi mettono a segno il
sorpasso e grazie a una ispirata Valentina Diouf (7 punti in questa
frazione) prendono il sopravvento portando a 9 punti il massimo vantaggio.
Sul 17-8 le turche tentano una reazione, ma il tentativo si frantuma contro
la volontà di Busto Arsizio di riportarsi in vantaggio nel computo dei
set. Il set si chiude a favore di Busto Arsizio: 25-17.
In svantaggio per 2-1, nel quarto set la squadra di Giovanni Guidetti
scende in campo determinata a recuperare: apre con un buon parziale e si
porta a condurre 7-3. La partita fila via con le turche che controllano con
4 punti di vantaggio. Sul 12-8 si infortuna ed esce dal campo la
palleggiatrice Caliskan. Busto Arsizio ne approfitta per riacciuffare le
avversarie sul 15 pari e mettere a segno il punto del sorpasso sul 19-18.
La squadra di Barbolini ci crede, prende il sopravvento e con un bel muro
di Valentina Diouf si porta sul 23-19. Le farfalle sprecano un match point,
ma non falliscono il secondo con la solita Diouf che chiude il match con 15
punti all’attivo.
Domani al Palasport di Sa Rodia, alle 20.30 incontra il Fenerbahce in un
match che ripropone la sfida italo-turca.
Alle 17.30, si gioca la finale per il terzo posto tra Vakifbank e Panionios.
Tutte le partite sono trasmesse in diretta da DAZN e in streaming dai
canali ufficiali del torneo.
Tabellini
VAKIFBANK (TURCHIA) – UYBA EUROTEK LAICA BUSTO ARSIZIO (ITALIA): (26-28,
25-16, 17-25- 23-25)
Formazioni
VAKIFBANK: Cazaute, Ozbay, Aykac, Ozden, Ogbogu, Caliskan, Teixeira,
Uyanik, Acar, Cebecioglu, Gunes, Markova, Dangubic, Kurtulan. All. Giovanni
Guidetti
UYBA EUROTEK LAICA BUSTO ARSIZIO: Battista, Pelloni, Gennari, Seki, Van
Avermaet, Diouf, Parlangeli, Obossa, Eckl, Torcolacci, Boldini. All. Enrico
Barbolini
Arbitri: primo arbitro Riccardo Faia, secondo arbitro Simone Manconi
Spettatori: 2950.
Durata set: 32’, 26’, 26’, 29’
*Programma*
*Giovedì 25 settembre Palasport di Sa Rodia – Semifinali*
Ore 17.30: Fenerbahce – Panionios 3-0 (26-24, 25-22, 25-20)
Ore 20.30: Vakifbank – Uyba 1-3 (26-28, 25-16, 17-25- 23-25)
*Venerdì 26 settembre Palasport di Sa Rodia – Finali*
Ore 17.30: 3°/4° posto
Ore 20.30: 1°/2° posto

