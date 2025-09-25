(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 M.O. Piccolotti (Avs): Flottiglia con delegazioni composte da 44 Paesi è
frutto dell’impotenza e dell’inazione di fronte alla strage a Gaza. Dire
sia contro Meloni è ridicolo
La Global Sumud Flotilla non parte per avere visibilità né tantomeno per
fare un dispetto a Giorgia Meloni. Vi partecipano delegazioni provenienti
da 44 Paesi del mondo: è semplicemente ridicolo pensare che si tratti di
un’operazione ordita contro Giorgia Meloni.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verde e Sinistra a Coffee
Break su La7.
La Flotilla nasce piuttosto – prosegue la deputata rossoverde – da un senso
di impotenza che milioni di persone provano di fronte alla catastrofe di
Gaza e all’inazione dei governi occidentali, compreso il nostro, che non ha
neppure la forza di imporre sanzioni o di fermare l’erogazione di fondi a
Israele per la ricerca, utilizzata anche a fini bellici.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma 25 settembre 2025
