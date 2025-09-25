Close Menu
La Sezione del Tiro a Segno di Spoleto si qualifica ai Campionati Italiani assoluti di Roma

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Riceviamo dalla Sezione del Tiro a Segno di Spoleto e inoltriamo per opportuna conoscenza.
L’attività paralimpica nella città di Spoleto sta svolgendo un ruolo sempre più importante con risalto a livello nazionale.
L’adeguamento degli impianti sia a livello di accessibilità che tecnologico ha portato la società sportiva ad essere un punto di riferimento federale.
La Sezione del Tiro a Segno di Spoleto ha qualificato ai Campionati Italiani assoluti di Roma anche quattro suoi tiratori paralimpici.
Il lavoro svolto nell’ultimo anno dallo staff tecnico ha consentito di qualificare due atleti di carabina, Denittis Simone e Simeoni Pierpaolo e due atleti di pistola Sbriccoli Carlo e Tasho Minard.
Gli atleti hanno avuto accesso anche alle fasi finali con punteggi estremamente competitivi sia nelle specialità a 10 metri che nella maggior distanza dei 50 metri.
Segnaliamo che l’atleta Carlo Sbriccoli, già atleta di nuoto paralimpico, è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Tiro a Segno che si svolgeranno la prima settimana di ottobre a Osijek in Croazia.
Il tiro a segno, per soli atleti paralimpici con disabilità fisica può essere provato nelle prime tre prove gratuite con armi ad aria compressa presso la palestra di tiro a Spoleto in via del Tiro a Segno.
Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG
http://www.comune.spoleto.pg.it

