giovedì 25 Settembre 2025
Sicilia

Energia tra bollette alle stelle e sostenibilità: incontro Federconsumatori a Carini

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 Si svolgerò venerdì 26 settembre a
partire dalle ore 17:00, nei locali della CGIL di Carini in Corso Umberto I 1,
l’incontro “Consumo e sostenibilità: un equilibrio possibile?”.
L’incontro fa parte del progetto Consumatori Illuminati, che punta a diffondere
la cultura dello sviluppo sostenibile tramite la conoscenza delle buone
pratiche da attuare nel consumo di energia.
L’incontro, gratuito e aperto al
pubblico, sarà aperto da Ambrogio Conigliaro, responsabile dello sportello
Federconsumatori di Carini. Seguiranno gli interventi di Pino Lo Bello,
presidente di Federconsumatori Palermo, Simone Greco, di Federconsumatori
Palermo, Luca Favaloro, legale di Federconsumatori Carini, e Matteo Savasta,
segretario di CGIL Carini. Chiuderà l’incontro Alfio La Rosa, presidente di
Federconsumatori Sicilia.
“Il consumo responsabile
dell’energia, sia elettrica che termica, è una delle sfide del nostro tempo –
spiega La Rosa – Per questo organizziamo questi incontri, all’interno del
progetto Consumatori Illuminati: solo con la diffusione delle giuste
informazioni, infatti, ogni consumatore può fare la sua parte, scegliendo le
pratiche ecologicamente più sostenibili”.
Consumatori Illuminati è un progetto di Federconsumatori
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo
72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, anno 2023, avviso n. 2/2023.

