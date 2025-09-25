Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

Aun 25 sett. 025 ( si rinoltra comunicato relativo ai fondi per l’assistenza domiciliare e per l’integrazione scolastica dei minori con disabilità)

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 grazie per l’attenzione,
*La Regione triplica i fondi per l’assistenza domiciliare e per
l’integrazione scolastica dei minori con disabilità*
(aun) – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato lo stanziamento di
disabilità e per l’integrazione scolastica.
La misura arriva sulla base delle richieste delle scuole e delle Zone
sociali e dopo il necessario monitoraggio effettuato ad agosto 2025, che ha
evidenziato un aumento del fabbisogno dei servizi.
I servizi che beneficeranno dell’incremento di fondi sono quelli
dell’assistenza domiciliare educativa ai minori con disabilità e il
servizio per l’integrazione scolastica rivolto ad alunni con disabilità ai
sensi della L. 104/1992 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
Per completezza di informazione, nel 2023 per questi servizi sono
2025 la Giunta regionale con DGR 933 del 23/09/2025 ha stanziato
“A fronte di un aumento dei fabbisogni di supporto educativo
scolastico per minori con disabilità, come Regione Umbria ci siamo
impegnati per il reperimento di ulteriori fondi atti a garantire sostegno
pieno e concreto ai minori con disabilità e alle loro famiglie – ha
dichiarato la presidente Stefania Proietti – L’incremento delle risorse è
un atto dovuto: l’assistenza domiciliare e l’integrazione scolastica sono

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl