Aun 25 sett. 025 ( si rinoltra comunicato relativo ai fondi per l’assistenza domiciliare e per l’integrazione scolastica dei minori con disabilità)

*La Regione triplica i fondi per l’assistenza domiciliare e per
l’integrazione scolastica dei minori con disabilità*
(aun) – La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato lo stanziamento di
disabilità e per l’integrazione scolastica.
La misura arriva sulla base delle richieste delle scuole e delle Zone
sociali e dopo il necessario monitoraggio effettuato ad agosto 2025, che ha
evidenziato un aumento del fabbisogno dei servizi.
I servizi che beneficeranno dell’incremento di fondi sono quelli
dell’assistenza domiciliare educativa ai minori con disabilità e il
servizio per l’integrazione scolastica rivolto ad alunni con disabilità ai
sensi della L. 104/1992 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
Per completezza di informazione, nel 2023 per questi servizi sono
2025 la Giunta regionale con DGR 933 del 23/09/2025 ha stanziato
“A fronte di un aumento dei fabbisogni di supporto educativo
scolastico per minori con disabilità, come Regione Umbria ci siamo
impegnati per il reperimento di ulteriori fondi atti a garantire sostegno
pieno e concreto ai minori con disabilità e alle loro famiglie – ha
dichiarato la presidente Stefania Proietti – L’incremento delle risorse è
un atto dovuto: l’assistenza domiciliare e l’integrazione scolastica sono
