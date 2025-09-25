Aun 25 sett. 025 (Pag. 1 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 *Presentato a Palazzo Donini il programma delle celebrazioni di San

Francesco 2025: Assisi cuore di spiritualità, cultura e pace. Presidente

Proietti: “Celebrazioni generative, nel segno del Cantico delle Creature”*

(Aun) – Perugia, 25 settembre 2025 – Questa mattina, nel Salone d’Onore di

Palazzo Donini a Perugia, è stato presentato il programma delle

celebrazioni nazionali 2025 in onore di San Francesco, patrono d’Italia,

che si terranno ad Assisi fino all’11 ottobre. Un calendario ricco di

eventi religiosi, culturali e civili che culminerà il 3 e 4 ottobre con la

solenne accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia da parte del

sindaco dell’Aquila, alla presenza delle massime autorità religiose e

civili, in diretta Rai.

Alla presentazione hanno preso parte: la presidente della Regione Umbria

Stefania Proietti, il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele

Imprudente, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore al turismo

del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il presidente della Provincia di

Perugia Massimiliano Presciutti e rappresentanti delle famiglie francescane

e della diocesi di Assisi.

La presidente Stefania Proietti ha dichiarato: “È una grande emozione

ospitare per la prima volta nella sede della regione la conferenza stampa

delle celebrazioni francescane, che quest’anno organizziamo insieme al

comune di Assisi. Una scelta che vuole portare la luce dei valori

francescani a tutta l’Umbria e a tutte le città che si riconoscono in San

Francesco.

Quest’anno le celebrazioni assumono un significato speciale: ricorre

l’ottavo centenario del Cantico delle Creature, che richiama con forza al

tema del rispetto di ogni creatura e della nostra madre Terra, un tema

legato anche alle guerre e ai conflitti che troppo spesso nascono da

contese economiche e per le risorse ambientali. È il cuore del magistero di

papa Francesco, che si ispira alla visione del Santo di Assisi e ci invita

a un cambiamento profondo.

Una grande novità è l’approvazione unanime della Camera per il ritorno del

4 ottobre come festa nazionale in onore di San Francesco. È il segno che i

valori francescani – pace, fraternità, custodia del creato, centralità dei

più deboli – appartengono a tutto il popolo italiano.

Assisi sarà protagonista insieme alla città dell’Aquila, che rappresenterà

simbolicamente tutti i comuni d’Italia, come già avvenne nel 1939 quando

San Francesco fu proclamato loro patrono. L’Umbria e l’Abruzzo, unite da

amicizia e collaborazione, saranno il cuore di queste celebrazioni.

La Regione sarà al fianco del Comune di Assisi anche per i prossimi eventi,

fino all’ottavo centenario della morte di Francesco nel 2026, perché questo

percorso non si esaurisca in un avvenimento ma sia generativo e lasci

frutti duraturi. Un segno concreto è l’adesione della regione Umbria

all’associazione nazionale “Vie e Cammini di San Francesco”, insieme ad

Abruzzo, Lazio e Toscana, per promuovere e valorizzare gli itinerari

francescani.

Il nostro obiettivo è fare in modo che i valori di Francesco diventino vita

concreta e politica: fraternità, custodia del creato, dialogo per la pace.

Lui non li enunciava, li viveva. A noi oggi spetta la responsabilità di

tradurli in azioni al servizio della nostra comunità e del mondo intero.

Voglio infine ringraziare di cuore per la presenza il prefetto Francesco

Zito, il questore Dario Sallustio e i rappresentanti istituzionali e

religiosi”.

Nel suo intervento il presidente della provincia di Perugia, Massimiliano

Presciutti, ha sottolineato: ”Il messaggio più autentico di San Francesco è

quello del dialogo, e mai come oggi c’è bisogno di riscoprirlo, anche sul

piano istituzionale. Quando si ha l’onore di rappresentare un’istituzione

non si rappresenta una parte, ma l’intera comunità. Le istituzioni sono di

tutti e questo deve guidare il nostro modo di agire. Per questo credo che

il nostro mandato vada vissuto con disciplina e onore, con l’obiettivo di

lasciare le istituzioni migliori di come le abbiamo trovate. Le

celebrazioni francescane devono essere l’occasione per rinnovare un impegno

concreto: costruire pace e coesione sociale, offrire maggiori opportunità e

servizi ai cittadini, dimostrare che le differenze possono diventare un

valore e non un motivo di divisione. È questo lo spirito con cui dobbiamo

affrontare le sfide del presente, sapendo che il cammino di Francesco ci

indica ancora oggi la strada per un futuro migliore per l’intera società”.

“Assisi accoglie con gioia i pellegrini abruzzesi e le migliaia di

visitatori in arrivo da tutto il mondo, nel segno di Francesco – ha detto

il sindaco di Assisi, Valter Stoppini. Come comunità proponiamo un

programma sempre più ricco di eventi, all’insegna della condivisione, della

speranza e della pace, che continuiamo a invocare e a promuovere con azioni

e testimonianze concrete, come l’arrivo del sindaco di Betlemme per la

Marcia della Pace. La notizia del ritorno del 4 ottobre come festa

nazionale dal 2026 è motivo di soddisfazione e responsabilità: un traguardo

importante, frutto di impegno condiviso e trasversale, su cui la nostra

città ha lavorato molto con l’obiettivo di rilanciare i valori francescani.

Ringraziamo l’Abruzzo per la presenza e la collaborazione e la città

dell’Aquila, con la quale vogliamo rafforzare il legame attraverso un

formale patto di amicizia, dopo quello siglato di recente tra la Basilica

di Santa Maria degli Angeli e quella di Collemaggio all’insegna del tema

del perdono”.

Il programma, che porterà ad Assisi circa 80 comuni abruzzesi e oltre 2mila

pellegrini, si articola in celebrazioni religiose, mostre, spettacoli,

momenti di aggregazione e il nuovo Festival delle Creature, dedicato

all’armonia tra uomo e natura.