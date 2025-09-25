Close Menu
Trending
giovedì 25 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

[acspro] [CRUmbria-News] Relazione sullo stato di attuazione della legge 11/2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 La clausola valutativa illustrata in Aula dal presidente del Comitato
di vigilanza e controllo Andrea Romizi
(Acs) Perugia, 25 settembre 2025 – L’assemblea legislativa ha
preso atto della relazione del presidente del Comitato per la
vigilanza e il controllo, Andrea Romizi, sullo stato di attuazione
della legge 11/2015 “Testo Unico in materia di sanità e servizi
sociali”, in adempimento alla clausola valutativa dell’atto.
Romizi ha riferito in Aula che “la legge interessa diverse politiche
e risorse regionali, unita anche alla normativa di carattere statale
sulle politiche del governo per le persone anziane, a partire
dall’invecchiamento attivo, recepita anche da legge regionale.
C’è da chiarire come la Regione intenda uniformare le normative.
Manca un’analisi sul recepimento dei nuovi orientamenti nazionali in
materia di politiche per anziani, promozione dell’autonomia,
potenziamento dell’integrazione sociosanitaria, la valorizzazione
del protagonismo e del ruolo attivo dei senior. C’è poi il tavolo
permanente sulle politiche per l’invecchiamento attivo che esprime
pareri e favorisce l’attuazione delle buone pratiche ma è da
verificarne l’operatività: non si sa quando si è riunito e
tantomeno gli esiti dei lavori svolti. Da migliorare dunque il sistema
di monitoraggio che deve essere dotato di indicatori chiari. Inoltre
non c’è stato nessun tentativo di misurare l’impatto di questi
progetti e il tavolo va reso operativo con riunioni periodiche e con
comunicazione degli esiti. Anche sul coinvolgimento degli anziani è
possibile fare di meglio strutturando forme di comunicazione diretta
con la popolazione coinvolta”. PG
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80865
————– parte successiva ————–
Un allegato HTML è stato rimosso…

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl