[acspro] [CRUmbria-News] Relazione sullo stato di attuazione della legge 11/2015 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”

(AGENPARL) – Thu 25 September 2025 La clausola valutativa illustrata in Aula dal presidente del Comitato
di vigilanza e controllo Andrea Romizi
(Acs) Perugia, 25 settembre 2025 – L’assemblea legislativa ha
preso atto della relazione del presidente del Comitato per la
vigilanza e il controllo, Andrea Romizi, sullo stato di attuazione
della legge 11/2015 “Testo Unico in materia di sanità e servizi
sociali”, in adempimento alla clausola valutativa dell’atto.
Romizi ha riferito in Aula che “la legge interessa diverse politiche
e risorse regionali, unita anche alla normativa di carattere statale
sulle politiche del governo per le persone anziane, a partire
dall’invecchiamento attivo, recepita anche da legge regionale.
C’è da chiarire come la Regione intenda uniformare le normative.
Manca un’analisi sul recepimento dei nuovi orientamenti nazionali in
materia di politiche per anziani, promozione dell’autonomia,
potenziamento dell’integrazione sociosanitaria, la valorizzazione
del protagonismo e del ruolo attivo dei senior. C’è poi il tavolo
permanente sulle politiche per l’invecchiamento attivo che esprime
pareri e favorisce l’attuazione delle buone pratiche ma è da
verificarne l’operatività: non si sa quando si è riunito e
tantomeno gli esiti dei lavori svolti. Da migliorare dunque il sistema
di monitoraggio che deve essere dotato di indicatori chiari. Inoltre
non c’è stato nessun tentativo di misurare l’impatto di questi
progetti e il tavolo va reso operativo con riunioni periodiche e con
comunicazione degli esiti. Anche sul coinvolgimento degli anziani è
possibile fare di meglio strutturando forme di comunicazione diretta
con la popolazione coinvolta”. PG
