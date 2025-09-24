UNICA DATA IN SARDEGNA: FELICIA KINGSLEY PRESENTA ‘SCANDALO A HOLLYWOOD’ A CAGLIARI- Comunicato stampa

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Dicembre Letterario 2025 Anticipazione della decima edizione
SCANDALO A HOLLYWOOD
Felicia Kingsley al Teatro Doglio
Cagliari 27 settembre ore 17.30 > presentazione ore 19.00 > dediche
Sabato 27 settembre al Teatro Doglio la presentazione di “Scandalo a Hollywood” di Felicia
Kingsley, l’unica tappa sarda del tour dell’autrice più amata del romance contemporaneo.
Dal Giardino d’inverno alla corte di Palazzo Doglio, un evento straordinario che intreccia
Hollywood e giovani lettori con Giuditta Sireus e Newton Compton Editori, Mondadori Bookstore
I Mulini
Cagliari 24 settembre 2025 – Felicia Kingsley sa che dietro ogni storia d’amore si nasconde un
mondo da scoprire, e sabato 27 settembre l’autrice più amata del romance contemporaneo arriva al
Teatro Doglio con un evento che il club di Jane Austen Sardegna presenta come gioiello della
decima edizione del Dicembre Letterario: la presentazione di “Scandalo a Hollywood” (Newton
Compton Editori).
L’unica data in Sardegna di un tour che sta incantando l’Italia si è trasformata in un successo
straordinario per il circolo letterario femminile: tutto esaurito in soli 40 minuti, come se migliaia di
lettrici e lettori avessero battuto all’unisono nel desiderio di incontrare le parole che sanno dare forma
ai sogni senza mai spegnere la sete di bellezza autentica.
“Felicia è una ponte di stelle tra noi e loro – racconta la direttrice artistica Giuditta Sireus con
gli occhi che brillano – è una tessitrice di sogni che sa trasformare ogni pagina in una finestra
sul mondo. Per il nostro club, che da anni coltiva la passione per la letteratura al femminile, incontrare
Felicia significa aprire le porte a una generazione che pensavamo perduta. Gli adolescenti non sono
irraggiungibili: sono solo in attesa che qualcuno accenda per loro la giusta costellazione di parole.
Felicia ha questa magia, sa prendere i loro cuori e accompagnarli dolcemente verso orizzonti che non
sapevano di desiderare. Come circolo letterario femminile, sappiamo che non sono pessimi lettori:
sono lettori che aspettavano solo di innamorarsi della storia giusta, quella che parla il linguaggio del
loro tempo senza mai tradire la bellezza eterna delle parole che sanno commuovere.”
Il Teatro Doglio si prepara ad accogliere questo evento straordinario nelle sue sale che respirano
storia e innovazione. Situato nel cuore del quartiere Marina, il palazzo che ospita il teatro rappresenta
uno dei gioielli dell’architettura cagliaritana, dove l’eleganza del restauro conservativo si sposa con la
modernità degli spazi culturali. Le sue sale, che hanno visto passare artisti di calibro internazionale,
offrono un’acustica perfetta e un’atmosfera intima che renderà ancora più speciale l’incontro con
Felicia Kingsley.
Il Giardino d’inverno, con la sua architettura di ferro e cristallo che ricorda i sogni delle grandi serre
botaniche ottocentesche, farà da teatro alla dedica serale. Qui, sotto una volta di stelle di vetro, le
lettrici e i lettori potranno vivere l’emozione di incontrare la loro autrice del cuore in uno degli spazi
più incantevoli della città.
Sarà presente la casa editrice Newton Compton Editori, portando con sé tutto il calore di chi sa
riconoscere le storie che meritano di essere raccontate, mentre la giornata si svilupperà in due
momenti preziosi: alle 17.30 la presentazione riservata a chi si è prenotato su Eventbrite, seguita
dalle dediche per i prenotati. Dalle 19.00 alle 20.30, l’incontro con l’autrice si aprirà a tutti nella
suggestiva corte di Palazzo Doglio, con accoglienza in ordine di arrivo e una piccola coccola dedicata
a chi ha acquistato il volume nella libreria Mondadori Bookstore I Mulini, attraverso un coupon
che sa di complicità.
La serata sarà condotta in un dialogo intimo con l’autrice dalla stessa Giuditta Sireus, direttrice del
club, accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso i segreti della creatività, là dove nascono
le storie che sanno trasformare ogni lettore in un sognatore.
Ingresso gratuito – prenotazione presentazione su Eventbrite
L’evento è reso possibile dal sostegno di: Comune di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna
– Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
Fondazione di Sardegna, Palazzo Doglio e Mondadori – I Mulini.
Dicembre Letterario – Il club di Jane Austen Sardegna – Circolo Letterario femminile
Info: http://www.dicembreletterario.it Social:@clubjaneausten
