CONTIENE FOTO# SUBIACO – CARABINIERI ARRESTANO UOMO PER DROGA

SUBIACO CARABINIERI ARRESTANO UOMO PER DROGA
SUBIACO (RM) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di
Subiaco, nellambito dei quotidiani servizi finalizzati alla repressione del
fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 41enne del posto,
con precedenti penali specifici, gravemente indiziato del reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Luomo, fermato lungo una delle principali arterie stradali della valle
dellAniene, si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo ed
infatti, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato
in possesso di 3 g di cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere
vendute, nonché la somma contante di 250 euro, ritenuti provento
dellattività illecita.
Allesito della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, i Carabinieri
hanno rinvenuto e sequestrato anche ulteriori 9,5 g di cocaina, materiale
vario per il confezionamento delle dosi e somma complessiva contante di
oltre 60 mila euro, celata in varie parti della casa, ritenuta provento di
pregressa attività di smercio di stupefacenti.
Al termine delle formalità di rito, larrestato è stato accompagnato al
carcere di Roma Rebibbia.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini
preliminari), Lindagato deve intendersi innocente fino a eventuale
accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.
