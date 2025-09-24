Close Menu
Trending
mercoledì 24 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# SUBIACO – CARABINIERI ARRESTANO UOMO PER DROGA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
COMPAGNIA DI SUBIACO
COMUNICATO STAMPA
SUBIACO  CARABINIERI ARRESTANO UOMO PER DROGA
SUBIACO (RM) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di
Subiaco, nellambito dei quotidiani servizi finalizzati alla repressione del
fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 41enne del posto,
con precedenti penali specifici, gravemente indiziato del reato di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Luomo, fermato lungo una delle principali arterie stradali della valle
dellAniene, si è mostrato, sin da subito, insofferente al controllo ed
infatti, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato
in possesso di 3 g di cocaina già suddivisi in dosi pronte per essere
vendute, nonché la somma contante di 250 euro, ritenuti provento
dellattività illecita.
Allesito della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, i Carabinieri
hanno rinvenuto e sequestrato anche ulteriori 9,5 g di cocaina, materiale
vario per il confezionamento delle dosi e somma complessiva contante di
oltre 60 mila euro, celata in varie parti della casa, ritenuta provento di
pregressa attività di smercio di stupefacenti.
Al termine delle formalità di rito, larrestato è stato accompagnato al
carcere di Roma Rebibbia.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini
preliminari), Lindagato deve intendersi innocente fino a eventuale
accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.
240925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl