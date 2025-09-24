Comunicato Stampa congiunto Università di Foggia – Policlinico Foggia – Cardiochirurgia e interventi trans-catetere: New and Now nel Policlinico Universitario di Foggia

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 CARDIOCHIRURGIA
E INTERVENTI
TRANS-CATETERE:
New and Now
nel Policlinico Universitario di Foggia
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
S.C. DI CARDIOCHIRURGIA
POLICLINICO DI FOGGIA
DIRETTORE:
PROF. DOMENICO PAPARELLA
PRESIDENTE:
PROF. DOMENICO PAPARELLA
SEGRETERIA SCIENTIFICA:
DR. FELICE PIANCONE
DR. ENRICO SQUICCIMARRO
PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.00 Registrazione dei partecipanti
09.15 Saluti di Benvenuto e presentazione del Meeting.
Domenico Paparella
I SESSIONE
Moderatori:
Natale Brunetti, Francesco Di Biase, Renato M. Piancone
09.30 Analisi delle linee guida del trattamento delle
patologie valvolari alla luce del recente aggiornamento
ESC-EACTS. Michele Magnesa
09.40 Life-time management del paziente con
valvulopatia aortica. Enrico Squiccimarro
09.50 Evoluzioni del trattamento transcatetere della
valvulopatia aortica. Giulio Campanale
II SESSIONE
Moderatori:
Matteo Galatti, Tommaso Langialonga, Vincenzo Raddato
10.20 Discussione:
Alessandro Maggi, Eleonora Russo, Rossella Scarongella
10.30 Coffee break
Regiohotel Manfredi
10.45 Heart Valve Center: il ruolo dell’Heart Team
nell’identificazione della migliore strategia per ogni
paziente. Roberto Flocco
10.55 Il ruolo dell’ecografia negli interventi riparativi
valvolari. Vincenzo Manuppelli
11.05 Chirurgia riparativa della mitrale in toracoscopia.
Fabrizio Tancredi
11.15 Terapia anticoagulante nei pazienti portatori di
protesi valvolari meccaniche e biologiche.
Graziano Riccioni
11.25 Tesi di laurea sperimentale della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia:
10.00 Identificazione del giusto timing per l’intervento
valvolare cardiaco: quando la terapia farmacologica non “Minimally invasive aortic valve replacement: early
è più utile. Riccardo Ieva
outcomes of partial sternotomy and right anterior
thoracotomy”. Claudia Forte
10.10 Confronto tra i trialse e il real world per la TAVI.
Antonio Ruggiero
MANFREDONIA
27 SETTEMBRE 2025
11.35 Discussione:
Antonio Centola, Giuseppe Lembo, Stefano Zicchino
11.45 Implementazione della rete dell’infarto con quella
dell’emergenza cardiochirurgica. Vito Sollazzo
12.00 La nuova offerta assistenziale cardiaca nel
Policlinico di Foggia. Domenico Paparella
12.15 TAVOLA ROTONDA: Mobilità passiva: stiamo
facendo abbastanza?
Francesco Bartolomucci, Leonardo Miscio, Giovanni
Battista Morlacco, Antonio Nigri, Domenico Paparella,
Giuseppe Pasqualone, Raffaele Piemontese, Vito Sollazzo
13.30 Conclusione dei lavori
Evento formativo rivolto a
Medici Chirurghi (Cardiochirurgia,
Cardiologia, Medicina Generale)
ed Infermieri
Per iscriversi
http://www.atenaeventi.com
> sezione Eventi
> Titolo Convegno
> Iscrizione online
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
http://www.atenaeventi.com
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 CARDIOCHIRURGIA