(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 COLOMBO, CORBUCCI: “TRAFFICO INSOSTENIBILE. URGE CONFRONTO CON LA POLIZIA LOCALE”
“La situazione del traffico nei quartieri dell’entroterra del Decimo Municipio sta diventando insostenibile, abbiamo chiesto un incontro urgente con il comandante della polizia locale del decimo gruppo di Ostia per capire come mai il presidio degli agenti della mattina su via Cristoforo Colombo non sta funzionando come dovrebbe. Chi vive tra Infernetto, Axa, Casal Palocco e Malafede trascorre ore nel traffico e soprattutto rimane bloccato nelle vie d’accesso all’arteria che collega il mare al resto della Capitale paralizzando interi quartieri già dalle 6 del mattino. Il presidio ai semafori della Colombo è fondamentale. Se il gruppo di Ostia ha bisogno di aiuto è indispensabile intervenire anche con il comando di Roma, ma non si può far vivere questa situazione di grave disagio a chi vive sul litorale e deve per forza raggiungere il centro con la macchina per motivi di studio o lavoro”. Lo dichiara in una nota il consigliere di Roma Capitale Riccardo Corbucci. “Ho inoltre chiesto all’assessora Segnalini di comunicarci i tempi per il completamento dei lavori sulla via d’immissione al raccordo, visto che il by pass è stato utile ma rallenta molto il traffico”.
Inviato da Riccardo Corbucci
(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 COLOMBO, CORBUCCI: “TRAFFICO INSOSTENIBILE. URGE CONFRONTO CON LA POLIZIA LOCALE”