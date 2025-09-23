Massa Martana – Cittadino e Provincia del 23 settembre ’25

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Massa Martana – Presentazione pubblica del progetto di ricerca
archeologica “Storie dal paesaggio” *
(Cittadino e Provincia) Massa Martana 23 settembre ‘25 – Si terrà *venerdì
26 settembre alle ore 17,30*, nel teatro Consortium “Storie dal paesaggio”
ultime novità dell’archeologia di Massa Martana e dell’Umbria.
La ricerca è interessata principalmente a inserire la fondazione
dell’Abbazia dei Santi Fidenzio e Terenzio in un quadro cronologico e
storico – sociale più chiaro. Per questo fine sono previste una serie di
ricerche non invasive tramite droni e rilevamenti sul campo nel territorio
comunale. I risultati arricchiranno il Comune con una più profonda
conoscenza delle emergenze archeologiche nel suo territorio e, ove
necessario, con un nuovo strumento per la programmazione dello sviluppo
culturale nel Comune. Questa edizione vedrà anche la partecipazione
dell’Università di Bamberga: la prof.ssa Wieke de Neef si è aggiunta alla
missione con due suoi studenti per avviare delle prospezioni geofisiche in
alcuni siti del territorio di Massa Martana.
massa25018.DB
*Redazione Stampa*
*Ufficio Comunicazione Informazione e Transizione Digitale*
Telefoni: 075.3681.1005 – 1559 – 1792 – 1005 – 1252 – 1822
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Massa Martana – Presentazione pubblica del progetto di ricerca