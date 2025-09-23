(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Il Sud che vince. 5 punti per Calabria, Campania, Puglia. Conferenza
stampa di Avs con Bonelli e Fratoianni. *
*Domani mercoledi 24 settembre ore 14.30 Sala Stampa Montecitorio*
Alleanza Verdi Sinistra non si rassegna a un destino fatto di bassi
stipendi, crisi climatica e servizi pubblici inefficienti o inesistenti per
il Sud del Paese.
Domani mercoledi 24 settembre alle ore 14.30 conferenza stampa di Angelo
Bonelli e Nicola Fratoianni presso la Sala Stampa di Montecitorio.
La fuga di massa dei giovani dalle regioni del Mezzogiorno sembra essere la
condanna definitiva, ma noi non ci rassegniamo a questa situazione. E le
prossime elezioni regionali sono la migliore occasione per cambiare il
destino del Sud e costruire un futuro diverso. Anche perché siamo convinti
che con i 5 punti che verranno illustrati domani possono affermarsi le
coalizioni progressiste e può vincere il Mezzogiorno del nostro Paese.
Roma 23 settembre 2025
