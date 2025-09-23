(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Marco Fontana
Responsabile Comunicazione
Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte
*Comunicato stampa*
*FAVA (FI): DALLA REGIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI,
MANIFESTAZIONI ED EVENTI*
«È stato pubblicato dalla Regione Piemonte un bando a cui tengo
particolarmente: quello che prevede contributi per iniziative
istituzionali, manifestazioni ed eventi. Abbiamo destinato 1 milione e
mezzo, 400mila destinati agli enti pubblici e 1,1 milioni agli enti privati
senza scopo di lucro». Ad annunciarlo il consigliere di Forza Italia Mauro
Fava, presidente della II Commissione consiliare permanente.
«Questo bando rappresenta una vera boccata d’ossigeno per i nostri Sindaci,
in particolare quelli dei comuni più piccoli, soprattutto quelli delle aree
montane. È necessario premiare gli sforzi che questi Comuni fanno per
rivitalizzare il loro tessuto socio economico e il Piemonte in questo
rappresenta un esempio vista l’ampia offerta di convegni, congressi,
mostre, rassegne, celebrazioni che vengono organizzate e che spesso
diventano un appuntamento fisso annuale capace di spostare centinaia, a
volte migliaia di turisti» spiega l’esponente azzurro.
«I Comuni o le associazioni interessate potranno presentare domanda fino al
prossimo 22 ottobre alle 12» conclude Fava.
(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Marco Fontana