Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

FAVA (FI): DALLA REGIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Marco Fontana
Responsabile Comunicazione
Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte
*Comunicato stampa*
*FAVA (FI): DALLA REGIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI,
MANIFESTAZIONI ED EVENTI*
«È stato pubblicato dalla Regione Piemonte un bando a cui tengo
particolarmente: quello che prevede contributi per iniziative
istituzionali, manifestazioni ed eventi. Abbiamo destinato 1 milione e
mezzo, 400mila destinati agli enti pubblici e 1,1 milioni agli enti privati
senza scopo di lucro». Ad annunciarlo il consigliere di Forza Italia Mauro
Fava, presidente della II Commissione consiliare permanente.
«Questo bando rappresenta una vera boccata d’ossigeno per i nostri Sindaci,
in particolare quelli dei comuni più piccoli, soprattutto quelli delle aree
montane. È necessario premiare gli sforzi che questi Comuni fanno per
rivitalizzare il loro tessuto socio economico e il Piemonte in questo
rappresenta un esempio vista l’ampia offerta di convegni, congressi,
mostre, rassegne, celebrazioni che vengono organizzate e che spesso
diventano un appuntamento fisso annuale capace di spostare centinaia, a
volte migliaia di turisti» spiega l’esponente azzurro.
«I Comuni o le associazioni interessate potranno presentare domanda fino al
prossimo 22 ottobre alle 12» conclude Fava.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl