(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 DL AGENAS, M. RICCIARDI (M5S): PROVVEDIMENTO È BARZELLETTA, UTILE SOLO PER PROPAGANDA GOVERNO
ROMA, 23 SETTEMBRE 2025 – “Il Governo ha deciso di concentrare nelle mani di una sola persona tutte le funzioni che spettavano a Presidente, direttore generale e Cda di Agenas. Tale figura unica può anche continuare a svolgere incarichi preesistenti. Un accentramento di potere senza precedenti. Avevamo proposto la trasformazione dell’Agenzia in un’autorità amministrativa indipendente, sul modello di Agcom e Anac. Una riforma utile per garantire autonomia e autorevolezza nell’attività di valutazione dei servizi sanitari. La risposta? Inammissibile. Intanto, il sito di Agenas racconta un’Italia dove i tempi medi per ottenere una visita specialistica sono sorprendentemente brevi: un giorno per una visita oculistica urgente, due per una dermatologica, uno per una cardiologica. Ma chi vive la sanità reale sa che non è così. Questi dati, sbandierati dal Governo come prova di efficienza, sono in realtà il frutto di una manipolazione: le rilevazioni unificano le prenotazioni del Ssn con quelle in libera professione intramoenia. Tradotto: se il cittadino è costretto a pagare una visita privata perché nel pubblico deve aspettare mesi, nei dati ufficiali questa visita viene comunque conteggiata come ‘rapida’. Un artificio che mistifica la realtà, illude i cittadini e consente al Governo di dire: ‘Va tutto bene’”. Lo ha detto la capogruppo del M5S in commissione Affari sociali alla Camera Marianna Ricciardi durante la dichiarazione di voto sul decreto Agenas. “In commissione – ha ripreso – abbiamo anche proposto un finanziamento di 5 milioni di euro per l’Ospedale Santobono di Napoli, struttura pediatrica di eccellenza: è stato respinto. Eppure, nel medesimo decreto il Governo ha inserito un finanziamento di 20 milioni per l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Due temi totalmente scollegati, inseriti nello stesso provvedimento: una manovra per distogliere l’attenzione dal commissariamento di Agenas e zittire ogni voce critica. Per tali motivi voteremo convintamente no” ha concluso Ricciardi.
