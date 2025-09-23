Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

DL AGENAS, M. RICCIARDI (M5S): PROVVEDIMENTO È BARZELLETTA, UTILE SOLO PER PROPAGANDA GOVERNO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 DL AGENAS, M. RICCIARDI (M5S): PROVVEDIMENTO È BARZELLETTA, UTILE SOLO PER PROPAGANDA GOVERNO
ROMA, 23 SETTEMBRE 2025 – “Il Governo ha deciso di concentrare nelle mani di una sola persona tutte le funzioni che spettavano a Presidente, direttore generale e Cda di Agenas. Tale figura unica può anche continuare a svolgere incarichi preesistenti. Un accentramento di potere senza precedenti. Avevamo proposto la trasformazione dell’Agenzia in un’autorità amministrativa indipendente, sul modello di Agcom e Anac. Una riforma utile per garantire autonomia e autorevolezza nell’attività di valutazione dei servizi sanitari. La risposta? Inammissibile. Intanto, il sito di Agenas racconta un’Italia dove i tempi medi per ottenere una visita specialistica sono sorprendentemente brevi: un giorno per una visita oculistica urgente, due per una dermatologica, uno per una cardiologica. Ma chi vive la sanità reale sa che non è così. Questi dati, sbandierati dal Governo come prova di efficienza, sono in realtà il frutto di una manipolazione: le rilevazioni unificano le prenotazioni del Ssn con quelle in libera professione intramoenia. Tradotto: se il cittadino è costretto a pagare una visita privata perché nel pubblico deve aspettare mesi, nei dati ufficiali questa visita viene comunque conteggiata come ‘rapida’. Un artificio che mistifica la realtà, illude i cittadini e consente al Governo di dire: ‘Va tutto bene’”. Lo ha detto la capogruppo del M5S in commissione Affari sociali alla Camera Marianna Ricciardi durante la dichiarazione di voto sul decreto Agenas. “In commissione – ha ripreso – abbiamo anche proposto un finanziamento di 5 milioni di euro per l’Ospedale Santobono di Napoli, struttura pediatrica di eccellenza: è stato respinto. Eppure, nel medesimo decreto il Governo ha inserito un finanziamento di 20 milioni per l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Due temi totalmente scollegati, inseriti nello stesso provvedimento: una manovra per distogliere l’attenzione dal commissariamento di Agenas e zittire ogni voce critica. Per tali motivi voteremo convintamente no” ha concluso Ricciardi.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl