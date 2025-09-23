(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 **Cinema: 50 Giorni a Firenze edizione 2025, dal 7 ottobre all’11
dicembre**
/Scritto da Redazione, martedì 23 settembre 2025 alle 15:58/
Si rinnova l’appuntamento con la stagione autunnale dei festival
internazionali. La “50 Giorni di Cinema a Firenze” si terrà dal 7
ottobre all’11 dicembre 2025 al cinema La Compagnia di Firenze e in altre
sale e luoghi della cultura cittadina. Ideata e coordinata dall’Area Cinema
di Fondazione Sistema Toscana, la rassegna si realizza grazie al protocollo
d’intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema
Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.
In programma 9 festival internazionali che offriranno agli spettatori opere
in anteprima che spaziano dal documentario, ai corti, alle fiction,
promuovendo la cultura e l’arte cinematografica.
La “50 Giorni di Cinema a Firenze” prende il via con la 16° edizione
del Festival Middle East Now (7-12 ottobre): in programma un articolato
cartellone di eventi, tra cinema, documentari, arte, mostre, teatro, food,
incontri e progetti culturali che raccontano il Medio Oriente
contemporaneo.
Si passa poi al Festival del Cinema e Donne (22-26 ottobre), dedicato alle
registe internazionali. Tra le novità 2025, la collaborazione con il Gaza
International Festival for Women’s Cinema, per la creazione di una rete
internazionale di cineaste. Il festival rinnova l’appuntamento con il
progetto Cinema, l’altra Storia. Le registe che hanno cambiato il mondo, a
cura di Piera Detassis, che dedicherà un focus a Ida Lupino.
Dal 30 ottobre al 2 novembre appuntamento con il cinema francese
contemporaneo di France Odeon.
A novembre il testimone passa al Festival dei Popoli. Festival
Internazionale del film documentario; dal 12 al 16 novembre in programma Lo
schermo dell’arte – Festival di cinema e arte contemporanea. Il Focus 2025
è dedicato all’artista marocchina Randa Maroufi. Tra gli artisti e artiste
in programma, Radu Jude, Khalil Jospeh, Amie Siegel, Sammy Baloji. Il
Florence Queer Festival (dal 26 al 30 novembre), grazie ai film e agli
eventi in programma, continua a porre al centro della narrazione le
tematiche, le esperienze e le espressioni artistiche della popolazione
LGBTQIA+. Chiudono a dicembre l’attesissimo River to River Florence Indian
Film Festival (dal 5 al 10), arrivato alla 25a edizione, che apre a Firenze
uno spaccato sulla migliore cinematografia indiana e (l’11 dicembre) il
consueto appuntamento invernale con il festival che valorizza i nuovi
talenti del cinema italiano, N.I.C.E. – New Italian Cinema Events.
Tra le novità di quest’anno, Fondazione CR Firenze mette a disposizione
delle opportunità che facilitano l’accesso del pubblico alle proiezioni:
un abbonamento gratuito al costo ridotto di 50 euro, che darà diritto ad
una tessera valida per 16 ingressi, utilizzabili nel corso di tutta la
“50 Giorni di Cinema a Firenze” 2025 (per un massimo di 4 biglietti per
ogni Festival); e abbonamento gratuito under 25, che consentirà la
distribuzione di 500 abbonamenti gratuiti dedicati ai giovani under 25 che
ne faranno richiesta.
Il presidente della Regione ha commentato come con la “50 Giorni di
Cinema a Firenze”, la città e la Toscana si confermino una vetrina
internazionale della cultura e del cinema. Nove festival, ognuno con la sua
identità e le sue radici, infatti compongono un mosaico che racconta
storie, popoli, tradizioni e linguaggi diversi, offrendo al pubblico
un’occasione unica di confronto e arricchimento. La Regione Toscana
sostiene con convinzione questa rassegna, perché crede nel potere del
cinema come strumento di conoscenza e dialogo, capace di unire le persone e
di far riflettere sul mondo che ci circonda. Quest’anno, inoltre, con la
possibilità degli abbonamenti e con l’iniziativa dedicata agli under 25,
“50 Giorni di Cinema” diventa ancora più inclusiva, aperta soprattutto
alle nuove generazioni che rappresentano il futuro della cultura. Un
segnale forte di attenzione verso i giovani e verso la diffusione di un
patrimonio artistico che appartiene a tutti.
La Regione Toscana è fiera di tutto il lavoro fatto nello sviluppo del
settore cinematografico toscano, di cui “50 Giorni di Cinema a Firenze”
è uno dei principali risultati, come ha specificato la Capo di Gabinetto
alla Presidenza. Quello di oggi è un tassello importante delle politiche
regionali sul cinema, che vede la Toscana in prima fila, insieme al lavoro
sui bandi rivolto alle produzioni cinematografiche e l’impegno dello
sviluppo delle Manifatture Digitali di Prato e Pistoia. Insomma, la “50
Giorni” è un esempio concreto di impegno e di risultato, che si realizza
