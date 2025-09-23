(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 COMUNICATO STAMPA
CARCERI. PETROLATI (DEMOS): GARANTIRE DIRITTO ALLA SALUTE
Roma, 23 settembre 2025 – “Durante il consiglio straordinario dell’Assemblea Capitolina svoltosi oggi a Rebibbia, abbiamo approvato all’unanimità l’ordine del giorno a mia prima firma con cui chiediamo che Roma Capitale si faccia promotrice di un percorso stabile con Regione, ASL, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Garanti, per assicurare maggiore trasparenza sui dati della sanità penitenziaria; l’applicazione e l’implementazione di strumenti innovativi, come la telemedicina, che può ridurre i rinvii e garantire cure tempestive; protocolli specifici per la salute mentale, la prevenzione del rischio suicidario, la gestione delle dipendenze e delle diete speciali e infine l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio sulla salute in carcere.
Non si tratta solo di migliorare l’organizzazione sanitaria: è una questione di dignità e di diritti fondamentali. Il carcere non può e non deve mai essere un luogo di sospensione dei diritti.”
Così il capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.
