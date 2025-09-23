Close Menu
CARABINIERI: OPERAZIONE “RES TAURO” ESEGUITA DAL R.O.S.

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

OPERAZIONE “RES TAURO”
23 SETTEMBRE 2025
Dalle prime ore della mattinata odierna, il Raggruppamento Operativo Speciale, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri territorialmente competenti in varie località del territorio nazionale, sta dando esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 26 soggetti indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi.
Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, hanno riguardato la cosca Piromalli, articolazione della ‘ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale dell’intera organizzazione, della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.
Reggio Calabria, 23 settembre 2025

