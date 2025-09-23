Aun 23 sett. 025 (Pag 5)

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Percorsi Its, la Regione Umbria garantisce la copertura per gli studenti
over 35*
(aun) – Perugia, 23 settembre 2025 – La Giunta regionale ha approvato la
delibera che garantisce la copertura dei costi per gli studenti con più di
35 anni iscritti ai percorsi biennali Its 2022/2024, un intervento che
conferma l’impegno della Regione a sostenere la formazione tecnica
superiore per tutti gli adulti in età lavorativa. I percorsi Its, parte del
sistema di Istruzione Tecnica Superiore, rispondono alla crescente domanda
di competenze tecniche e tecnologiche avanzate necessarie per favorire
innovazione nelle imprese umbre.
“Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore regionale
all’Istruzione Fabio Barcaioli – riconosciamo l’importanza di non escludere
chi, pur essendo oltre i 35 anni, desidera aggiornare o completare la
propria formazione tecnica. L’istruzione non ha età e vogliamo dare a tutti
le stesse opportunità di crescita professionale”.
Per assicurare la continuità dei percorsi anche a chi ha più di 35 anni,
la Regione ha individuato nuove risorse e destinato un fondo specifico che
consente di coprire i costi della seconda annualità.
Gli studenti over 35, iscritti ai percorsi Turismo SR, Digitale e
Efficienza energetica, beneficeranno direttamente di questo intervento. La
decisione conferma l’orientamento della legge nazionale n. 99/2022, che
definisce i percorsi Its rivolti a “giovani e adulti in età lavorativa”, e
assicura che la formazione tecnica superiore resti accessibile anche a chi
desidera rimettersi in gioco sul mercato del lavoro.
