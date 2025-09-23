Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Umbria

Aun 23 sett. 025 (Pag 5)

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 *Percorsi Its, la Regione Umbria garantisce la copertura per gli studenti
over 35*
(aun) – Perugia, 23 settembre 2025 – La Giunta regionale ha approvato la
delibera che garantisce la copertura dei costi per gli studenti con più di
35 anni iscritti ai percorsi biennali Its 2022/2024, un intervento che
conferma l’impegno della Regione a sostenere la formazione tecnica
superiore per tutti gli adulti in età lavorativa. I percorsi Its, parte del
sistema di Istruzione Tecnica Superiore, rispondono alla crescente domanda
di competenze tecniche e tecnologiche avanzate necessarie per favorire
innovazione nelle imprese umbre.
“Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore regionale
all’Istruzione Fabio Barcaioli – riconosciamo l’importanza di non escludere
chi, pur essendo oltre i 35 anni, desidera aggiornare o completare la
propria formazione tecnica. L’istruzione non ha età e vogliamo dare a tutti
le stesse opportunità di crescita professionale”.
Per assicurare la continuità dei percorsi anche a chi ha più di 35 anni,
la Regione ha individuato nuove risorse e destinato un fondo specifico che
consente di coprire i costi della seconda annualità.
Gli studenti over 35, iscritti ai percorsi Turismo SR, Digitale e
Efficienza energetica, beneficeranno direttamente di questo intervento. La
decisione conferma l’orientamento della legge nazionale n. 99/2022, che
definisce i percorsi Its rivolti a “giovani e adulti in età lavorativa”, e
assicura che la formazione tecnica superiore resti accessibile anche a chi
desidera rimettersi in gioco sul mercato del lavoro.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl