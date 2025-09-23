Close Menu
martedì 23 Settembre 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Prima Esprimi un desiderio: Fedriga, cinema racconta valore territori

23 Settembre 2025
(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Palmanova, 23 set – “In Friuli Venezia Giulia stiamo facendo un
lavoro importante per promuovere il territorio e questa ? la
prima volta che un’istituzione pubblica collabora con una
produzione cinematografica per valorizzare le proprie eccellenze:
il cinema ? cultura – e l’invito ? sempre a frequentare le sale
prima di vedere i film in piattaforme – e riesce a raccontare
meglio i nostri straordinari territori e le diversit?, anche
enogastronomiche, che fanno la ricchezza dell’Italia e del Friuli
Venezia Giulia”.
Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga in occasione dell’anteprima del film
“Esprimi un desiderio” al Teatro Modena di Palmanova.
“Desidero ringraziare il regista Volfango De Biasi, l’attore Max
Angioni, le case di produzione Notorious Pictures e Tramp
Limited, insieme a Sony Pictures International Productions, per
aver creduto nella nostra regione e per averla scelta come set di
questa nuova opera. Un ringraziamento particolare va anche a FVG
Film Commission-PromoTurismoFVG che conferma il proprio impegno
nel sostenere non solo le produzioni audiovisive che scelgono il
Friuli Venezia Giulia come set, ma anche le iniziative capaci di
valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed
enogastronomico della regione. L’integrazione del vino Friulano
in “Esprimi un desiderio” rappresenta un esempio concreto di come
cinema e territorio possano dialogare con efficacia, trasformando
un’eccellenza locale in racconto cinematografico e rafforzando
l’identit? del territorio e i suoi prodotti nel panorama
internazionale” ha affermato Fedriga.
Nel corso della serata, a cui sono intervenuti il regista De
Biasi, Angioni, i sindaci i Trivignano e Palmanova Roberto Tuniz
e Giuseppe Tellini, ? stato ribadito che il Friuli Venezia Giulia
si conferma sempre pi? un set di rilievo nazionale e
internazionale.
Con “Esprimi un desiderio” il pubblico avr? l’occasione di
scoprire e ammirare Clauiano, frazione di Trivignano Udinese e
parte della rete dei “Borghi pi? belli d’Italia”. Un piccolo
gioiello architettonico e paesaggistico, che con le sue case in
pietra, le corti e le atmosfere autentiche, ha saputo offrire una
cornice unica alle riprese.
Un investimento che non ? soltanto culturale, ma anche economico,
perch? ogni film porta con s? ricadute importanti: coinvolgimento
di maestranze locali, servizi sul territorio, ospitalit?, e
soprattutto una promozione turistica autentica. In questo caso,
la promozione passa anche attraverso un’innovazione

