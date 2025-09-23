Close Menu
martedì 23 Settembre 2025
(ARC) Frutticoltura: Zannier, bando da 1,5 mln per rafforzare comparto

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

L'assessore è intervenuto alla presentazione della 54. Mostra regionale della mela di Pantianicco
regionale della mela di Pantianicco
Udine, 23 set – “Per rafforzare ulteriormente il comparto
della frutticoltura in Friuli Venezia Giulia, la Regione ha
attivato un bando da 1,5 milioni di euro destinato alle piccole e
medie imprese agricole, finalizzato a favorire nuovi impianti
arborei di almeno un ettaro e l’introduzione di specie pregiate,
in linea con le richieste dei consumatori e con tecniche
agronomiche innovative”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Risorse
agroalimentari, Stefano Zannier, che oggi ? intervenuto alla
presentazione della della 54. Mostra regionale della Mela di
Pantianicco, ospitata nella sede di Udine della Regione
“Con questo intervento – ha sottolineato l’assessore Zannier –
vogliamo dare un segnale concreto agli imprenditori agricoli,
sostenendo chi investe in qualit?, innovazione e sostenibilit?.
La frutticoltura del Friuli Venezia Giulia ha grandi potenzialit?
e rappresenta un comparto capace di rafforzare la competitivit?
delle nostre aziende sul mercato nazionale”.
Zannier si ? complimentato con la con la Pro Loco di Pantianicco
per gli “ottimi risultati ottenuti anche quest’anno e per la
costante crescita che dimostra l’importanza del lavoro di squadra
e la vitalit? del territorio”.
Secondo i dati diffusi dall’Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale (Ersa), nel 2024 i meleti del Friuli Venezia Giulia hanno
raggiunto 1.098 ettari di superficie coltivata, con una
produzione stimata di circa 65mila tonnellate di mele. Le ex
province di Pordenone e Udine si confermano le aree pi? vocate,
con aziende capaci di mantenere standard qualitativi elevati e di
collocarsi su mercati sempre pi? esigenti.
Il prezzo medio annuo delle mele da tavola rilevato alla Borsa
merci di Verona ? stato di 0,67 euro al chilo, con un incremento
del 24,9% rispetto al 2023, a conferma di una fase di mercato
favorevole.
ARC/PT/al
231627 SET 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl