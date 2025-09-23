(ARC) Eventi:Roberti, punto vendita Maritani in via Flavia fa bene a Trieste

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Trieste, 23 set – “Un grande in bocca al lupo alla famiglia
Maritani per il nuovo punto vendita aperto oggi nei locali
dell’ex bar Flavia” a Trieste. Lo ho rivolto l’assessore
regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo in serata
all’inaugurazione dello spazio completamente rinnovato e dedicato
alla pasticceria e al ristoro in generale in uno snodo tra la
zona industriale e un’area popolosa della periferia del capoluogo
regionale.
“La citt? ha bisogno di servizi di questo tipo – cos? Roberti -,
anche per i tanti lavoratori attivi nei dintorni. ? un bel
contributo il fatto che un marchio prestigioso come Maritani
abbia rilevato locali in stato di abbandono, per rilanciare
un’attivit? che lega buon cibo a socializzazione”.
ARC/PPH/al
231954 SET 25
