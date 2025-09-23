Close Menu
Trending
martedì 23 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi:Roberti, punto vendita Maritani in via Flavia fa bene a Trieste

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 September 2025 Trieste, 23 set – “Un grande in bocca al lupo alla famiglia
Maritani per il nuovo punto vendita aperto oggi nei locali
dell’ex bar Flavia” a Trieste. Lo ho rivolto l’assessore
regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo in serata
all’inaugurazione dello spazio completamente rinnovato e dedicato
alla pasticceria e al ristoro in generale in uno snodo tra la
zona industriale e un’area popolosa della periferia del capoluogo
regionale.
“La citt? ha bisogno di servizi di questo tipo – cos? Roberti -,
anche per i tanti lavoratori attivi nei dintorni. ? un bel
contributo il fatto che un marchio prestigioso come Maritani
abbia rilevato locali in stato di abbandono, per rilanciare
un’attivit? che lega buon cibo a socializzazione”.
ARC/PPH/al
231954 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl