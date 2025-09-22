Close Menu
Trending
lunedì 22 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Toscana

Turismo in crescita: oltre 42 mila presenze ad Altopascio nei primi otto mesi del 2025 || Comunicato stampa e foto

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Comunicato stampa
Turismo in crescita:
oltre 42 mila presenze ad Altopascio nei primi otto mesi del 2025
Altopascio, 22 settembre 2025 – Altopascio continua a crescere come meta turistica. Al 31 agosto 2025, infatti, sono già oltre 42 mila le presenze registrate, di cui 8.801 solo nel mese di luglio. Un dato significativo che supera già i numeri registrati nello stesso periodo del 2024, anno che si era chiuso con circa 46 mila presenze complessive e che era stato considerato molto positivo.
“Il turismo cresce sempre di più ad Altopascio – sottolinea l’assessore al turismo Alessio Minicozzi –. Il fatto che l’incremento si registri soprattutto a luglio conferma il successo del ‘Luglio Altopascese’, con il suo calendario ricco di eventi che animano la città e le frazioni con feste, spettacoli e ospiti di rilievo nazionale, come Federico Basso ed Edoardo Leo. A questo si aggiunge il ruolo della Via Francigena, che continua ad attrarre pellegrini da tutta Europa. La combinazione tra eventi culturali e attrattive storiche, unite a un’offerta di qualità e a una sempre maggiore valorizzazione del territorio, si conferma dunque vincente: Altopascio si consolida come punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, appassionati di cultura e pellegrini. Adesso guardiamo all’ultima parte dell’anno con grande ottimismo”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl