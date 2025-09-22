Turismo in crescita: oltre 42 mila presenze ad Altopascio nei primi otto mesi del 2025 || Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Comunicato stampa
Turismo in crescita:
oltre 42 mila presenze ad Altopascio nei primi otto mesi del 2025
Altopascio, 22 settembre 2025 – Altopascio continua a crescere come meta turistica. Al 31 agosto 2025, infatti, sono già oltre 42 mila le presenze registrate, di cui 8.801 solo nel mese di luglio. Un dato significativo che supera già i numeri registrati nello stesso periodo del 2024, anno che si era chiuso con circa 46 mila presenze complessive e che era stato considerato molto positivo.
“Il turismo cresce sempre di più ad Altopascio – sottolinea l’assessore al turismo Alessio Minicozzi –. Il fatto che l’incremento si registri soprattutto a luglio conferma il successo del ‘Luglio Altopascese’, con il suo calendario ricco di eventi che animano la città e le frazioni con feste, spettacoli e ospiti di rilievo nazionale, come Federico Basso ed Edoardo Leo. A questo si aggiunge il ruolo della Via Francigena, che continua ad attrarre pellegrini da tutta Europa. La combinazione tra eventi culturali e attrattive storiche, unite a un’offerta di qualità e a una sempre maggiore valorizzazione del territorio, si conferma dunque vincente: Altopascio si consolida come punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, appassionati di cultura e pellegrini. Adesso guardiamo all’ultima parte dell’anno con grande ottimismo”.
