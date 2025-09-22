Close Menu
Toscana

Tavolo sulla vertenza della SDS pisana, seduta aggiornata per assenza del Comune di Pisa

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 **Tavolo sulla vertenza della SDS pisana, seduta aggiornata per assenza del
Comune di Pisa**
Dopo lo scioglimento della Società della Salute di Pisa oggi in Regione il
tavolo sulla vertenza per la ricollocazione di tutto il personale occupato,
che era stato direttamente assunto dalla SdS, con la la partecipazione
dell’assessora regionale con delega al Lavoro, di rappresentanti della
Funzione Pubblica CGIL che aveva richiesto il tavolo, dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, della presidente e vicepresidente SdS, del liquidatore
e di Sindaci, Amministratrici ed Amministratori di Comuni pisani coinvolti,
ad eccezione di quello di Pisa. Proprio a causa dell’assenza di questo
interlocutore fondamentale, si fa sapere, non è stato possibile entrare
nel merito della discussione sul numero di lavoratrici e lavoratori che
dovranno essere trasferiti, insieme alle funzioni, in ciascun Ente locale.
La Regione Toscana, su sollecitazione del sindacato, aveva infatti
convocato questo tavolo proprio nell’ottica di favorire ed accompagnare
questo percorso di trasferimento per tutte le lavoratrici e di tutti i
lavoratori.
La seduta è stata così aggiornata al 25 settembre prossimo.
Dall’assessorato viene auspicata la partecipazione di tutti gli Enti
coinvolti al fine di giungere al più presto ad una soluzione condivisa per
affrontare al meglio questa transizione in cui è coinvolto personale che
svolge funzioni importantissime.

