PERIFERIE, IARIA (M5S), IN SARDEGNA MODELLO VIRTUOSO CHE ANDREBBE FINANZIATO

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

“Come membro della Commissione parlamentare sul degrado delle periferie, nella missione di oggi a Cagliari ho visto da vicino una realtà che richiede scelte politiche coraggiose e concrete. La nuova gestione di AREA, l’agenzia regionale gestione case popolari, ha ereditato una situazione difficile, ma sta finalmente tracciando una strada chiara: rendere gli alloggi popolari più vivibili e avviare un censimento degli utenti. Questo è il punto di partenza per costruire politiche abitative capaci di dare risposte ai cittadini, invece di lasciare irrisolti problemi accumulati per decenni. Con la nuova amministrazione regionale si sta aprendo una fase diversa, in cui finalmente si mettono al centro le esigenze abitative e sociali delle persone, con la volontà di affrontare nodi storici che troppo a lungo sono stati ignorati. Cagliari, come altre città metropolitane, deve affrontare insieme alla questione abitativa anche altre emergenze sociali, come la dispersione scolastica e la marginalità nei quartieri-ghetto come Sant’Elia. Non basta intervenire sugli edifici, servono progetti stabili e finanziati nel tempo, che offrano ai giovani opportunità educative, sportive e culturali, riducano l’isolamento e restituiscano dignità alle comunità. Ridurre i fondi al welfare o sprecare risorse in armamenti non aiuta le persone. Le vere priorità devono essere case dignitose, scuole funzionanti e quartieri inclusivi. È su questi fronti che dobbiamo concentrare gli investimenti, se vogliamo costruire una Sardegna più giusta e un futuro migliore per i nostri giovani. In Sardegna si sta attuando un modello virtuoso che andrebbe finanziato, così come tutti i progetti meritevoli che molti enti locali stanno portando avanti”.
Così in una nota il deputato M5S Antonino Iaria.
