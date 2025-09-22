(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 *Mafia. Piccolotti (Avs): Solidarietà a Giorgia Venturini e a Fanpage. AVS
porta il caso in Commissione Antimafia*
Quando hanno paura, tentano di fare paura. L’intimidazione subita da
Giorgia Venturini si inserisce in questo schema attraverso il macabro
rituale della testa di capretto.
A Giorgia Venturini, alla redazione del format investigativo Confidential e
a tutta Fanpage la nostra più completa solidarietà. Non sono soli, accanto
a loro c’è una comunità ampia che crede nella luce della verità più che
nell’ombra delle minacce.
Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verde e Sinistra.
La mafia – prosegue la deputata rossoverde della Commissione Antimafia – si
nutre di silenzio e isolamento, ma trova muri invalicabili quando le
persone e le realtà si uniscono nella lotta alla paura. Porterò il caso –
conclude Piccolotti – in Commissione Antimafia.
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 22 settembre 2025
(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 *Mafia. Piccolotti (Avs): Solidarietà a Giorgia Venturini e a Fanpage. AVS