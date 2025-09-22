Close Menu
M.O., RICCIARDI (M5S): GOVERNO NON PROVI A RIDURRE AI VIOLENTI IL MOVIMENTO DI POPOLO PER LA PALESTINA

Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025
“In questi anni ho partecipato a non so quante manifestazioni in solidarietà del popolo palestinese ed è incredibile che il governo voglia usare gli scontri di oggi per provare a fare una fotografia menzoniera di quello che è un movimento di popolo enorme, che si batte e protesta pacificamente ormai da tempo. Naturalmente condanniamo con forza gli episodi di violenza avvenuti, però non si faccia il gioco di provare a dire che le centinaia di migliaia di persone che oggi sono scese in piazza, scioperato e rinunciato a dei soldi in busta paga, sono tutte violente. In queste ore sto leggendo tantissimi comunicati stampa della maggioranza per denunciare gli episodi di violenza, molti di più di quelli usciti per condannare un genocidio nel quale, ad oggi, sono stati uccisi quasi 20 mila bambini. Il governo Meloni deve smetterla di essere complice di quello che sta facendo Netanyahu”.
Così a Radio Radio Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

