(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 M.O., M5S: MELONI SCAPPA ANCORA
“È davvero surreale vedere la Premier scappare dal Parlamento su un dibattito su cui stanno intervenendo tutti i leader mondiali ed europei. Meloni continua a fare finta che a Gaza non si stia verificando un genocidio con la complicità del suo governo, ma per noi tutto questo è inaccettabile.Tajani può anche offrirsi di fare il palo della Premier così da lasciarla scappare, ma per noi non è ammissibile che la Presidente del Consiglio non venga in Parlamento per dirci il suo indirizzo politico su un massacro che riguarda quasi 70 mila morti, di cui quasi 20 mila bambini”.
Lo affermano in una nota i due capogruppo M5S di Camera e Senato Riccardo Ricciardi e Stefano Patuanelli.
