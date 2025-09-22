DI SERA E FUORISTRADA: VENERDÌ TORNA IL TREVISO URBAN TRAIL – CENTROMARCA BANCA, OGGI LA PRESENTAZIONE IN COMUNE | Comunicato Stampa

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 Logo_TUT 2022
COMUNICATO
STAMPA
DI SERA E FUORISTRADA: VENERDì TORNA
IL TREVISO URBAN TRAILCENTROMARCA BANCA
Presentato ufficialmente oggi in Comune levento di trail running
organizzato da Asd Corritreviso: percorso di 10 km lungo i saliscendi del
centro storico, alternando sterrato e pavé. Già superati i 600 iscritti.
Trofeo Venturino Cagnato alla squadra più numerosa. Partenza alle 20.30
dalle Mura, luce frontale per tutti
Treviso, 22 settembre 2025 Il fuoristrada va in città. E il divertimento è
garantito. A Treviso non ci saranno sentieri e vette da scalare, ma gradini,
ponti e saliscendi da superare di slancio. Correndo a perdifiato, un occhio
al cronometro e laltro al percorso. Oppure passeggiando, per chi avrà il
piacere di godersi la città senza fretta, approfittando delle ore serali.
Scatta il conto alla rovescia per la quarta edizione del Treviso Urban Trail
CentroMarca Banca, originale manifestazione che Asd Corritreviso –
società sportiva dal 1990 impegnata nellorganizzazione dellomonima
kermesse dinizio giugno e poi tra le ideatrici di Treviso in Rosa, la corsa
al femminile più partecipata dItalia – sta sviluppando dal 2022 con
pazienza e attenzione.
Lappuntamento è per venerdì 26 settembre. Si partirà alla 20.30 dal
Bastione San Marco, sulle Mura, dove sarà collocato anche il traguardo. I
principali ingredienti del Treviso Urban Trail CentroMarca Banca? La
splendida cornice del centro storico cittadino (ben 11 le piazze
attraversate); il buio della sera rischiarato dalla luce che i partecipanti
dovranno portare con sé; una distanza 10 km, con dislivello positivo di
120 metri adatta a chiunque, non solo ai runners più evoluti.
Treviso Urban Trail CentroMarca Banca è nato, tre anni fa, per far
conoscere gli angoli più nascosti e meno noti della città – ha spiegato
Enrico Caldato, presidente dellAsd Corritreviso, in occasione della
presentazione ufficiale dellevento avvenuta oggi in Comune a Treviso -.
Molti, dopo aver corso a Treviso, ci fanno sapere che non erano mai stati in
città, che sono rimasti colpiti dalla sua bellezza e che vi ritorneranno per
conoscerla meglio. Per noi è la miglior soddisfazione possibile: significa
che abbiamo centrato lobiettivo. Le prime due edizioni sono state un
successo e, dato che abbiamo già superato i 600 iscritti, ci sono tutti i
presupposti per arrivare a quota 800.
Vedremo una città diversa grazie ai recenti interventi sulla viabilità e
sono anche curioso di vedere leffetto della nuova illuminazione ha
aggiunto il vicesindaco Alessandro Manera – Gli eventi sportivi non vengono
accettati da tutti, qualcuno si lamenta di qualche piccolo disagio, ma
vorrei ricordare limpegno benefico di questo e altri eventi. Nessuno degli
organizzatori si arricchisce, ma il messaggio è importante: aiutiamo chi ha
più bisogno.
Anche questanno, al fianco del Treviso Urban Trail CentroMarca Banca, cè
la LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Vogliamo veicolare,
attraverso lo sport, il messaggio della prevenzione ha precisato Nelly
Mantovani, presidente della LILT trevigiana -. Questo è il senso della
nostra presenza al fianco del Treviso Urban Trail CentroMarca Banca e
dellAsd Corritreviso, a cui ci lega un lungo rapporto di amicizia e
collaborazione. In occasione dellevento sarà presente sulle Mura anche il
nostro camper: daremo informazioni sulla prevenzione e metteremo a
disposizione materiale divulgativo.
Corsa o passeggiata che sia, il Treviso Urban Trail CentroMarca Banca sarà
come sempre aperto a tutti: è infatti prevista una parte agonistica, per la
quale il requisito minimo di partecipazione è il certificato medico (lanno
scorso i più veloci furono Tiziano Scatolin e Giulia Gemin), e una parte a
carattere ludico-motorio, a partecipazione libera.
A tutti, il Treviso Urban Trail CentroMarca Banca proporrà salite e
discese, sterrato e pavé. E poi gradini, ponti. Un lungo sguardo al placido
corso del Sile, più suggestivo che mai durante le ore serali. E
limmancabile passaggio in Piazza dei Signori. Anche se la corsa si
svilupperà lungo tragitti in buona parte alternativi, poco o nulla battuti
dai tanti eventi podistici in programma durante lanno.
Lidea piace: gli iscritti, a oggi, sono più di 600. Le adesioni
proseguiranno sino alla mezzanotte di mercoledì 24 settembre, e riapriranno
venerdì 26 settembre, presso la segreteria di gara, sulle Mura, a partire
dalle 18.30: lobiettivo è arrivare a quota 800. Per il Treviso Urban Trail
CentroMarca Banca sarebbe il nuovo record di partecipazione. La squadra
con più iscritti sarà premiata, anche questanno, con uno speciale trofeo
dedicato al ricordo di Venturino Cagnato, per tanti anni figura di
riferimento nel mondo dellassociazionismo cittadino.
Siamo veramente orgogliosi di essere al fianco del Treviso Urban Trail –
CentroMarca Banca, giunta alla quarta edizione, tanto da aver confermato la
sinergia attraverso il legame della denominazione del nostro Istituto legata
a quello delliniziativa le parole di Claudio Alessandrini, Direttore
Generale di CentroMarca Banca, principale partner delliniziativa -. Una
scelta fatta nella convinzione che lo sport sia una scuola, un veicolo
straordinario di crescita e formazione per tutti. Questo evento, in
particolare, incarna perfettamente i valori in cui CentroMarca Banca crede:
la valorizzazione del territorio, l’importanza dello sport come strumento di
benessere e di coesione sociale. Il Treviso Urban Trail – CentroMarca Banca,
infatti, non è solo una gara, ma un’esperienza unica che unisce l’attività
fisica alla cultura e alla scoperta della bellezza della nostra città,
permettendo di vivere il territorio in un modo nuovo, valorizzandone la
storia e i monumenti. Sostenere un’iniziativa così radicata nel tessuto
sociale di Treviso rafforza il nostro impegno come Banca di Credito
Cooperativo che, da sempre, mette al centro le persone e la comunità. Ed è
un’opportunità per tutti, atleti e appassionati, di riscoprire il piacere di
muoversi e di fare squadra, proprio come facciamo noi ogni giorno per
supportare la crescita della nostra comunità.
Il percorso del Treviso Urban Trail CentroMarca Banca? Molto simile a
quello tanto apprezzato lanno scorso. Il primo chilometro di corsa offrirà
lo sterrato delle Mura. Poi si entrerà nel cuore della città, passando per
via San Francesco, Piazzetta San Parisio e poi ancora Piazza Indipendenza e
Piazza dei Signori. Nei pressi di Piazza Borsa, il percorso entrerà nei
Giardinetti SantAndrea e da lì, dopo un breve giro, punterà verso la ripida
ascesa lungo la fontana di Piazza SantAndrea, punto più alto della città,
che obbligherà più di qualcuno a piegarsi sulle ginocchia. Da qui, dopo
brevi ma continui saliscendi, il percorso del Treviso Urban Trail, passando
per altre quattro piazze (Filodrammatici, San Pancrazio, San Leonardo e
Piazza Santa Maria Maggiore) si sposterà nella zona delluniversità e
inizierà a seguire il corso del Sile, percorrendo Riviera Garibaldi, Riviera
Santa Margherita, Lungosile Mattei e viale Trento Trieste, dove si correrà a
pelo dacqua sul sentiero sterrato che accompagna la pista ciclabile.
Poco dopo lingresso da Porta Calvi, il percorso punterà nuovamente verso il
centro città, attraversando Piazza Trentin, passando accanto al municipio e
dirigendosi verso Piazza Rinaldi. Il ritorno a San Francesco porterà gli
atleti verso larrivo, non prima di aver percorso i rinnovati vialetti
esterni alle Mura, per poi risalire verso Bastioni San Marco dove come
sempre sarà posizionato larrivo.
Tutte le informazioni sullevento sono disponibili allindirizzo
