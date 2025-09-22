Close Menu
C.S. Lutto per il governatore Schifani, morto il fratello Rosario

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

Lutto per il governatore Schifani, morto il fratello Rosario
Il Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, a nome dell’Associazione, esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza al Presidente della Regione, Renato Schifani, per la scomparsa del fratello Rosario.
Professore ordinario di Elettrotecnica all’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico, ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato nel dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo.
