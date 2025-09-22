Close Menu
Politica Interna

AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 23 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

PRESIDENTE
📌15 Sala del Cavaliere – Incontro con una delegazione di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d’America, membri della Commissione Bilancio, guidati dal rappresentante Ronald Estes

AULA
📌 Ore 11: Interpellanze e interrogazioni
📌 Dalle 14:
Ricordo di Charlie Kirk
•⁠ ⁠Pdl Festa nazionale di S. Francesco
•⁠ ⁠DL Servizio sanitario regionale e ospedale Bambin Gesù
•⁠ ⁠DL Giustzia
•⁠ ⁠Rendiconto e assestamento
•⁠ ⁠Mozioni settore cinema
•⁠ ⁠Mozione trasferimento risorse statali agli enti locali.

EVENTI
📌 Ore 11 – Sala della Regina – I diritti dei malati oncologici – Messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Diretta webtv
📌 Ore 14.30 – Sala della Lupa- Mobilità e trasporti – Sfida per l’economia, la salute e lo sviluppo della nazione. Interviene il Vicepresidente, Fabio Rampelli – Diretta webtv

COMMISSIONI
📌10 e 12.30_Attività produttive Camera e Industria Senato_Audizioni su Codice degli incentivi
📌11_Transizione demografica_Natale Forlani, presidente dell’Istituto Nazionale Analisi delle Politiche pubbliche
📌11.30_Covid_Audizione Alberto Villani, già componente del Comitato tecnico scientifico
📌Dopo le 12_Cultura_Attività scolastiche riguardanti la religione, audizioni sindacati
📌12.30_Antimafia_Francesco Giannella, procuratore aggiunto presso la Procura di Bari
📌12.45_Affari costituzionali_Audizioni su riordino funzioni polizia locale
📌13_Cultura e Lavoro_Audizione CGIL, CISL, UIL e UGL su titolo dottore di ricerca e ricercatori a tempo determinato
📌13_Infanzia_Audizioni in tema di fragilità emotiva e psicologica dei più giovani
📌13.25_Ambiente_Audizione Emanuela Zappone (proposta di nomina presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo)
📌14_Copasir_Audizione del Presidente della Federazione aziende italiane per l’Aerospazio, Giuseppe Cossiga
📌20_Vigilanza Rai_Schema di delibera su parità di accesso ai mezzi di informazione per elezioni Toscana

CONFERENZA STAMPA
📌 10 – Luciano Ciocchetti. Nonno ascoltami
📌 11.30 – Gilda Sportiello. Presentazione del report su aborto di Medici del Mondo
📌 13 – Federica Onori. Fiscalità Internazionale e scenari globali: principi, strumenti e prospettive
📌 14.30 – Nadia Romeo. Presentazione pdl “Disposizioni per il riconoscimento e l’adozione del Libro dei Saperi dello Spettacolo Viaggiante come strumento di continuità scolastica e inclusione educativa”
📌 17 – Federico Mollicone. Il Gruppo Storico Romano per le Giornate europee del Patrimonio.

