(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 **Dal frantoio all’altare: la Regione sostiene la donazione del primo olio
della stagione alla basilica di Santo Spirito**
L’assessorato all’agricoltura ha collaborato all’iniziativa promossa da
Coldiretti Toscana e Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano
/Scritto da Redazione, domenica 21 settembre 2025 alle 15:13/
Il primo olio extravergine di oliva della stagione arriva all’altare di
Santo Spirito grazie a una iniziativa che unisce tradizione, solidarietà e
valorizzazione dell’agricoltura toscana. L’assessorato all’agricoltura
della Regione Toscana ha collaborato alla due giorni promossa da Coldiretti
Toscana presso il Mercato di Campagna Amica di Porta San Frediano, dove
residenti e turisti hanno potuto assistere alla spremitura in diretta delle
olive, degustare l’olio nuovo e partecipare a showcooking, laboratori per
bambini e degustazioni guidate.
Dalle olive di varietà leccina provenienti dalla Maremma – spremute nel
frantoio allestito all’interno del mercato – sono stati ricavati circa 50
litri di “oro verde”, che la prossima settimana saranno donati ai frati
agostiniani della Basilica di Santo Spirito. Un gesto dal forte valore
simbolico, che rinnova il legame tra il territorio, i suoi prodotti e la
comunità.
Una iniziativa che racconta l’identità della Toscana e la sua vocazione
agricola, come ha sottolineato l’assessora regionale all’agricoltura. Il
primo olio, frutto del lavoro di tanti produttori, diventa occasione di
incontro, di condivisione e di sostegno ai valori di pace e solidarietà.
La Toscana è la terra dell’olio e del pane condiviso e quindi
l’assessorato è orgoglioso di sostenere un’iniziativa che porta il frutto
del lavoro dei nostri agricoltori nel cuore spirituale di Firenze,
rafforzando il legame tra le comunità e il territorio.
L’evento è stato promosso da Coldiretti Toscana e dal Mercato di Campagna
Amica di Porta San Frediano, insieme al Consorzio dell’Olio Extravergine
Toscano IGP, Unaprol, Consorzio Tutela Olio Toscano IGP e con la
collaborazione dell’assessorato all’agroalimentare della Regione Toscana.
