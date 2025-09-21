(ARC) Giostra Castelli: Amirante, rievocazioni raccontano nostra storia

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Pordenone, 21 set – “Le rievocazioni storiche sono parte
integrante di quello che ? il tessuto nel mondo delle
associazioni del Friuli Venezia Giulia e la Regione le sostiene
con convinzione: l’associazione Il Castello, a Torre di
Pordenone, mette in scena da 39 anni un pezzo di storia di questa
terra, dimenticata magari nel tempo e che grazie alla
rievocazione torna facilmente agli occhi di tutti, piccoli e
grandi, attraverso i mestieri, attraverso gli usi, attraverso i
costumi”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture
Cristina Amirante, all’apertura della 39ma Giostra dei Castelli,
rievocazione storica al Castello di Torre, a Pordenone, che
continua oggi domenica 21 settembre e vedr? protagonisti in due
giorni oltre 400 figuranti, 200 artisti e 23 compagnie di
rievocazione provenienti da tutta Italia.
In cartellone spettacoli di giullari, trampolieri, mangiafuoco,
armigeri e falconieri, insieme a un mercatino medievale e a
un’area ristoro con pietanze tipiche, tra cui la celebre Chalda,
preparata secondo un’antica ricetta segreta.
Oggi ? la volta del Palio di arcieria storica, sfida a squadre
tra i quattro quartieri di Pordenone – Torre, Vallenoncello,
Villanova e Rorai Grande. Prevista inoltre una grande sfilata in
costume, visite guidate alla Villa romana di Torre e al Museo
Archeologico al Castello, oltre a laboratori dedicati a bambini e
famiglie.
Dopo il corteo storico la chiusura sar? affidata allo spettacolo
di fuoco e fachirismo “Lo Giullar Jocoso e la Dama della Luna”.
ARC/EP
211229 SET 25
(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Pordenone, 21 set – “Le rievocazioni storiche sono parte