domenica 21 Settembre 2025
AMERICA’S CUP: ALOISIO (M5S), “NOMINE DISCUTIBILI, ESECUTIVO CHIARISCA CRITERI

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 AMERICA’S CUP: ALOISIO (M5S), “NOMINE DISCUTIBILI, ESECUTIVO CHIARISCA CRITERI
Roma, 21 set. – “Le notizie che emergono dalla stampa destano più che una preoccupazione: è inconcepibile che, in una cornice così prestigiosa come l’America’s Cup 2027 le nomine si giustifichino con legami personali e vicinanze politiche invece che con criteri di merito, competenza e trasparenza. Mi chiedo quali criteri siano stati adottati per individuare Eliana Ventola e Mario Pozzi, rispettivamente caposegreteria e capo della segreteria tecnica del ministero dello sport. Questa composizione, fortemente permeata da legami personali e prossimità politica, solleva dubbi concreti sull’imparzialità e sulla reale indipendenza delle scelte. Napoli merita una Coppa America all’altezza della sua tradizione sportiva e della fiducia dei cittadini: governance trasparente, criteri di merito, assenza di conflitti d’interesse. L’esecutivo deve chiarire immediatamente quali criteri sono stati utilizzati, quali curricula sono stati effettivamente presi in considerazione e come si garantisce l’indipendenza del board rispetto a interessi politici. Napoli merita trasparenza e meritocrazia, pertanto continuerò a vigilare e a chiedere al governo una restituzione piena del valore sportivo e di prestigio della Coppa America, priva di ombre e di convenienze di palazzo”.
Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

