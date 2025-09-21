1° Comunicato stampa del 21 settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta
Aliquota Comunicazione e Stampa
CASTEL DI SASSO (CE). COPPIA DI TURISTI OLANDESI SOCCORSA TRA I ROVI.
CARABINIERI, VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE SCONGIURANO IL PEGGIO.
Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 20 settembre 2025, per una coppia
di turisti olandesi rimasta intrappolata durante unescursione in montagna
nella località Vallata, agro del comune di Castel di Sasso, nel casertano.
Intorno alle ore 13.30, un imprenditore 63enne, originario di Maastricht e
residente ad Amsterdam, e la moglie 60enne, medico, entrambi in vacanza,
hanno perso lorientamento durante un percorso escursionistico alle pendici
dei monti Trebulani. Nel tentativo di ritrovare il sentiero principale, i
coniugi sono finiti in una fitta vegetazione di rovi e spine, rimanendo
bloccati.
Resisi conto della difficoltà, i due hanno immediatamente contattato il
numero unico di emergenza 112, riuscendo a comunicare alla Centrale
Operativa della Compagnia Carabinieri di Capua la propria posizione, subito
