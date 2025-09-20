Close Menu
Università di Firenze | BRIGHT-NIGHT, lunedì 22 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati un evento sull’inclusione a cura delle università toscane. Dal 22 al 24 tre appuntamenti al Cinema La Compagnia firmati Unifi

Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *Comunicato stampa*
*Firenze, 20 settembre 2025*
*Verso l’edizione 2025 di BRIGHT-NIGHT**– **Notte europea delle
ricercatrici e dei ricercatori*
*Lunedì 22 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati un evento sull’inclusione a
cura delle università toscane*
*Dal 22 al 24 tre appuntamenti al Cinema La Compagnia firmati dall’Ateneo
fiorentino*
Studiosi e docenti delle università toscane incontreranno i cittadini in
occasione di *BRIGHT-NIGHT – Notte europea delle ricercatrici e dei
ricercatori*, la più importante manifestazione dedicata alla condivisione
della ricerca scientifica. A Firenze l’evento principale è in
programma *venerdì
26 settembre in piazza Santissima Annunziata, dalle ore 15*.
Ad aprire la manifestazione a Firenze saranno i ricercatori e le
ricercatrici di tutta la Toscana, con l’anteprima che vede riunite le
Università e gli enti della regione.
L’appuntamento è con *Bright Ones: prospettive di inclusione dalla ricerca*,
che si terrà lunedì 22 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo
10, sala Pegaso – ore 10). A partire dal tema di questa edizione, *One*,
dedicato all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende
cura delle persone, delle relazioni, dei territori e dell’ambiente,
l’incontro sarà un momento di confronto fra il mondo della ricerca e realtà
come il COSPE e la Cooperativa Mare Laboratorio, che operano sui temi
dell’inclusione. L’incontro è aperto al pubblico.
L’Università di Firenze “tira la volata” a BRIGHT-NIGHT con tre
appuntamenti fra ricerca, divulgazione e performance, in programma dal 22
al 25 settembre al *Cinema La Compagnia (via Cavour 50/r)*.
*Lunedì 22 settembre (ore 21)* – *Innovazione, benessere e diritti: le
sfide della ricerca in un mondo che cambia*: talk condotto da Emanuele
Menietti e Beatrice Mautino de *Il Post*, con la partecipazione dei
ricercatori Luigi Burroni, Micaela Frulli, Matteo Galletti, Antonio Lauria,
Erik Longo, Linda Vignozzi, Maria Paola Monaco, Emanuele Pace, Maria
Ranieri, Fabio Togni, Francesca Tosi e Daniele Vignoli. Fra i temi
trattati, il diritto internazionale, l’inclusione e l’invecchiamento attivo.
*Martedì 23 settembre (ore 21)* – *Rigenerare il presente: scienza e
comunità per un futuro sostenibile*: talk/concerto con interventi dei
ricercatori Unifi Lorenzo Berzi, Francesco Ferrini, Claudio Lubello,
Camilla Perrone e Rosa Romano, alternati alle esibizioni musicali
della *Gaudats
Junk Band*, formazione che utilizza strumenti realizzati interamente con
materiali di riciclo, spaziando dal funk al soul, dal reggae al pop.
*Mercoledì 24 settembre (ore 21)* – *Ecosistemi di-Versi. Voci per
l’ambiente*: competizione di poesia performativa (*poetry slam*) sul tema
della biodiversità. Quattro poeti improvvisatori si sfideranno sul palco
con esibizioni di massimo tre minuti, davanti a una giuria composta dal
pubblico, che sarà poi chiamato a improvvisare a sua volta. La serata è
realizzata in collaborazione con il collettivo *Ripescati dalla piena*.
*In foto: gli stand Unifi in piazza Santissima Annunziata durante la scorsa
edizione di BRIGHT-NIGHT *
Ufficio stampa
Unità funzionale comunicazione esterna
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

