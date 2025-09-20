SAGRA DAL NEDAR e LA FIUMA – FESTIVAL DI TEATRO DI FIGURA, edizione 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 PROGRAMMA 2025
SAGRA DAL NEDAR (54^ edizione)
LA FIUMA, FESTIVAL DI TEATRO DI FIGURA (10^ edizione)
VENERDI 3 OTTOBRE
DALLE 9.00 – LA MANO PARLANTE (extended edition) – Museo civico Polironiano“LA MANO PARLANTE extended edition”: gli spazi del Museo civico Polironiano saranno invasi da decine di bambini in una mattinata interamente dedicata al mondo dei burattini. Le classi quinte della scuola primaria di San Benedetto Po accoglieranno i loro coetanei di Moglia, facendo da “ciceroni” per le sale del Museo raccontando di Sandrone e la Pulonia, di Fagiolino e del Babau per concludere poi la giornata conducendo un laboratorio per la costruzione del proprio burattino “da dito”.
Un evento eccezionale in cui i bambini della scuola primaria di San Benedetto Po diventano “maestri burattinai” per un giorno, trasferendo ai loro “pari” di Moglia – invitati per l’occasione – le conoscenze e le tecniche di costruzione del teatro di figura.
ORE 17.00 – VIAGGI DIGITALI – Museo civico PolironianoPresentazione dei risultati del progetto “La piattaforma cloud interattiva-immersiva per lo storytelling culturale” a cura di Art Centrica, con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Indossa i visori 3D e lasciati trasportare in un mondo dove arte, storia e innovazione si fondono in un racconto multisensoriale!
SABATO 4 OTTOBRE
ORE 17.00 – IL CIELO SOPRA LE NUVOLE – Ex Refettorio Monastico
Inaugurazione Mostra “Il Cielo sopra le Nuvole”, personale di Serafino Valla, a cura di Gianmarco Puntelli. Visitabile fino al 2 novembre 2025
ORE 18.00 – IL MONASTERO SOTTOSOPRA (Tramonti Polironiani)
ORE 19.00 – APERTURA STAND GASTRONOMICO
DOMENICA 5 OTTOBRE
PER TUTTO IL GIORNO
MERCATINO AMARCORD a cura di Associazione “Il Sogno di Vasco”, vie del centro storico
MERCATO ORTOFRUTTICOLO, PRODUTTORI, COMMERCIANTI E ARTIGIANATO “HOBBY INGEGNO E CREATIVITÀ”, a cura di Commercianti, Associazioni e Produttori Locali presso Piazza Matilde di Canossa, Piazza Teofilo Folengo, Piazza Matteotti
I MADONNARI DIPINGONO “LA FIUMA”, a cura di gruppo Madonnari, in via Ferri
LUNA PARK in piazza Marconi
ORE 08.30 – IL BAZAR DEI RAGAZZI – Piazza Matilde di Canossa
ORE 10.00 – LE RISAIE – Cortile interno del Municipio
Inaugurazione mostra “Risaie” e presentazione libro “Le risaie dei territori di Pegognaga, San Benedetto Po e Moglia”. A cura di Vittorio Negrelli e Natalino Cavalli
DALLE 11.00 ALLE 18.00 “BIRRE AL MONASTERO – RASSEGNA DI BIRRE ARTIGIANALI” presso CHIOSTRO DEI SECOLARI, a cura di STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI
ORE 12.00 – APERTURA STAND GASTRONOMICO
ORE 15.00 – “CROMOSAURO” – Piazza Teofilo Folengo e Via Ferri
