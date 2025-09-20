Close Menu
sabato 20 Settembre 2025
FITCH, GUBITOSA (M5S): CON TAGLI, SALARI BASSI E PRIVATIZZAZIONI ABBRACCIO AGENZIE GARANTITO

Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

FITCH, GUBITOSA (M5S): CON TAGLI, SALARI BASSI E PRIVATIZZAZIONI ABBRACCIO AGENZIE GARANTITO
Roma, 20 settembre. “Se tu basi la tua (non) politica economica sui tagli, sulla stagnazione, sulla moderazione salariale, sulle privatizzazioni, sul sostegno alle sole operazioni bancarie e alle ragioni dei loro azionisti, avrai sempre l’abbraccio delle agenzie delle rating. È quello che ha fatto il Governo Meloni-Giorgetti, scegliendo la strada più facile ma asfissiante per gli italiani, i lavoratori, le famiglie e le imprese. Altro conto sarebbe stato ottenere una promozione del rating, che sia di Fitch o di altre agenzie, attraverso una crescita duratura del Pil, la tutela dei salari reali, lo sviluppo industriale, l’innovazione. Scenari, questi, sideralmente lontani da quanto scelto dall’Esecutivo Meloni. Avere un rating migliore è sicuramente importante, ma dipende da come ci arrivi e a quale prezzo. Il Governo ci è arrivato soffocando il tessuto socio-economico e facendogli pagare un conto salatissimo. Le agenzie di rating, che un tempo per la Meloni di lotta e opposizione erano strumenti di dittatura finanziaria, ora vengono esibite come il 30 e lode alle sue misure lacrime e sangue. E meno male che siamo alla vigilia della quarta Manovra del Governo. Che epocale capriola ha fatto la più ipocrita sovranista che la storia della Repubblica ricordi”. Lo comunica in una nota il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl