(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 *Domani domenica 21 settembre ore 19 Fratoianni a Perugia*
Nicola Fratoianni domani domenica 21 settembre sarà impegnato in
un’iniziativa pubblica in Umbria.
Saranno infatti il segretario nazionale di SI e la coportavoce dei Verdi
Fiorella Zabatta ad intervenire a Perugia alla manifestazione conclusiva
della Festa regionale di Avs “La Festa finisce, la sfida continua”.
Appuntamento alle ore 19 a Perugia, a La Coccinella Santa Sabina, via
Cesare Pavese
Lo rende noto l’ufficio stampa – Roma, 20 settembre 2025
