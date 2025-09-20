(ARC) Eventi: Amirante, Regione investe su strutture e comunit sportive

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 L’assessore alla presentazione delle squadre di basket, calcio e
atletica dell’associazione Vallenoncello
Pordenone, 20 set – “Sono orgogliosissima di essere qui oggi a
rappresentare la Regione perch? l’ Amministrazione regionale
sostiene in maniera concreta le comunit? sportive e associative:
lo sport ? fondamentale per rendere il Friuli Venezia Giulia
sempre pi? attrattivo e per contrastare il calo demografico.
Coltivare i giovani, i ragazzi e i bambini attraverso lo sport
significa investire sul futuro della comunit?”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture
Cristina Amirante partecipando alla presentazione ufficiale nella
palestra GS delle squadre di basket, calcio e atletica
dell’associazione Vallenoncello, a cui sono intervenuti, tra gli
altri, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e il presidente
della Federazione Basket Fvg Alberto Camillotti.
L’assessore ha ringraziato il presidente dell’associazione,
Ruggiero Tajarol, insieme a tutti i dirigenti e agli atleti: “Il
vostro impegno – ha detto Amirante – ? prezioso non solo per i
risultati sportivi, ma soprattutto per la vitalit? della nostra
comunit? e per la trasmissione di valori che resteranno nel
tempo”.
ARC/EP/gg
202008 SET 25
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 L’assessore alla presentazione delle squadre di basket, calcio e