Close Menu
Trending
sabato 20 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Amirante, Regione investe su strutture e comunit sportive

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 L’assessore alla presentazione delle squadre di basket, calcio e
atletica dell’associazione Vallenoncello
Pordenone, 20 set – “Sono orgogliosissima di essere qui oggi a
rappresentare la Regione perch? l’ Amministrazione regionale
sostiene in maniera concreta le comunit? sportive e associative:
lo sport ? fondamentale per rendere il Friuli Venezia Giulia
sempre pi? attrattivo e per contrastare il calo demografico.
Coltivare i giovani, i ragazzi e i bambini attraverso lo sport
significa investire sul futuro della comunit?”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture
Cristina Amirante partecipando alla presentazione ufficiale nella
palestra GS delle squadre di basket, calcio e atletica
dell’associazione Vallenoncello, a cui sono intervenuti, tra gli
altri, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e il presidente
della Federazione Basket Fvg Alberto Camillotti.
L’assessore ha ringraziato il presidente dell’associazione,
Ruggiero Tajarol, insieme a tutti i dirigenti e agli atleti: “Il
vostro impegno – ha detto Amirante – ? prezioso non solo per i
risultati sportivi, ma soprattutto per la vitalit? della nostra
comunit? e per la trasmissione di valori che resteranno nel
tempo”.
ARC/EP/gg
202008 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl