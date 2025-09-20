(ACON) ALPINI. BORDIN: CENA SOLIDALE PER BAMBINI UGANDA SEGNO DI UMANIT

(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 (ACON) Castions delle Mura, 20 set – Una cena solidale per
raccogliere fondi destinati alla costruzione di un nuovo
dormitorio per i bambini della scuola primaria di Madudu, piccolo
villaggio dell’Uganda. ? l’iniziativa organizzata
dall’associazione nazionale Alpini di Castions delle Mura e dalla
parrocchia locale, che si inserisce nel solco delle attivit? di
solidariet? gi? intraprese negli anni scorsi, quando era stato
sostenuto l’ambulatorio locale con l’acquisto di apparecchiature
mediche.
Alla serata ha partecipato anche il presidente del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha
sottolineato l’importanza dell’iniziativa.
“Toccare con mano quello che succede nelle zone pi? sfortunate
del mondo – ha dichiarato Bordin – mette in moto progetti di
solidariet?. Ho visto con i miei occhi situazioni difficili, che
ti fanno riflettere, sia in Africa sia in India: ti rendi conto
di quanto c’? ancora da fare”.
“Ogni piccola iniziativa ? un tassello di un’umanit? che ha molto
da dare. Questa sera ci sono persone che testimoniano, con la
loro presenza, la volont? di essere di supporto. Guardando queste
immagini e confrontandole con la nostra realt?, dove per fortuna
la qualit? della vita ? alta – ha riflettuto il presidente –
sentiamo la responsabilit? di dare una mano”.
“Bravi gli alpini che come Regione abbiamo il dovere di sostenere
e ai quali siamo grati non solo per la loro storia, ma anche per
ci? che fanno ogni giorno per la comunit?”, ha concluso Bordin
presente all’evento insieme al collega Igor Treleani.
La cena solidale rappresenta dunque un nuovo passo concreto nel
sostegno al villaggio ugandese, confermando l’impegno della
comunit? e delle associazioni locali verso chi vive in condizioni
di maggiore difficolt?.
ACON/AD-sm
201202 SET 25
(AGENPARL) – Sat 20 September 2025 (ACON) Castions delle Mura, 20 set – Una cena solidale per