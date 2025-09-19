Close Menu
Scuola. La Rocca (Resp. Organizzazione Rete degli Studenti Medi): Classi sovraffollate, servono investimenti. Ora le firme per la legge “Non più di 20 per classe”

(AGENPARL) - Roma, 19 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Scuola. La Rocca (Resp. Organizzazione Rete degli Studenti Medi): Classi
sovraffollate, servono investimenti. Ora le firme per la legge “Non più
di 20 per classe”
Sosteniamo queste proposta per una battaglia che portiamo avanti da tempo.
Studenti e studentesse vivono una condizione non più sostenibile. Le classi
nelle nostre scuole hanno problemi di sovraffollamento, hanno criticità per
quanto riguarda sia l’edilizia che la didattica.
Lo afferma Caterina La Rocca, Resp. Organizzazione Rete degli Studenti Medi
relativamente alla presentazione in Cassazione della proposta di legge di
iniziativa popolare “Non più di 20 per classe”.
Ogni anno assistiamo a tagli sul personale docente e su quello scolastico
quando – conclude La Rocca – servirebbero solo investimenti.
Roma 19 settembre 2025

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl