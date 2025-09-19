(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 SAN SIRO, SIRONI (M5S): SALA SI FERMI, SUA STESSA MAGGIORANZA NON CONVINTA SU DELIBERA
SAN SIRO, SIRONI (M5S): SALA SI FERMI, SUA STESSA MAGGIORANZA NON CONVINTA SU DELIBERA
ROMA, 19 SET. – “Sullo stadio di San Siro, se si va a guardare lo storico, si scopre che già nel settembre 1955 la struttura era perfettamente funzionante e ospitava eventi. Quindi i famigerati 70 anni che farebbero scattare automaticamente il vincolo storico sullo stadio sarebbero già scoccati e ne impedirebbero la demolizione dal momento in cui lo stesso è di proprietà pubblica. Il sindaco ha fatto le carte in quattro per ottenere che invece il vincolo scatti il 10 novembre e sta correndo contro il tempo per (s)vendere lo stadio prima di quella data, perché una vota che la sua proprietà divenisse privata decadrebbe l’automatismo della vigenza del vincolo che ne impedirebbe l’abbattimento. Il ministro Giuli è stato davvero di poco aiuto nell’evitare un tale scempio, del resto non è una novità l’appoggio di sponda che queto governo di destra sta dando al sindaco di Milano, il SalvaMilano docet. In ogni caso la delibera prodotta dalla giunta milanese relega in secondo piano quel che potrebbe essere l’interesse dei cittadini a favore di quello dei fondi speculativi statunitensi proprietari delle due squadre. Quel progetto, che prevede la demolizione dello stadio, è prima di tutto iper-inquinante, in una città che di inquinamento soffoca e la delibera accoglie la soluzione che le 210.000 tonnellate di CO2 prodotte possano essere compensate con l’acquisto di crediti di carbonio, cioè come dire che “il progetto inquina qui in città e io compenso il danno piantando alberi in Perù!” Così si condannano i milanesi a morte per permettere ai fondi finanziari di fare il loro business. Come se non bastasse, anche dal punto di vista economico gli interessi della città sembrano davvero mal tutelati visto che i termini di questo accordo assomigliano ad una svendita in fretta e furia, tanto che sono pendenti ricorsi dei cittadini e dei comitati civici ai tribunali e alla Corte dei Conti per danno erariale. Per non parlare della bocciatura del referendum deliberativo proposto dai comitati civici per vagliare tra i milanesi quali sorti desiderassero per il loro stadio. Insomma, un sindaco che si è fatto mettere sotto scacco dagli appetiti finanziari dei fondi speculativi che hanno giocato la carta “o così o me ne vado altrove”. Ma se l’ “Altrove” è in città metropolitana Sala ben potrebbe opporre il veto e sgretolare il gioco del ricatto delle squadre. Tutti questi puntini uniti insieme legittimamente sollevano forti perplessità politiche anche nella stessa maggioranza che sostiene il sindaco Sala, perché questa delibera blindata rivela tutti i suoi gravissimi limiti pensando al bene di Milano e dei milanesi, ma anche di tutto ciò che San Siro rappresenta per il mondo intero. È una questione di priorità: Qual è il valore prioritario da tutelare? I cittadini o il successo di un’operazione immobiliare speculativa? A vantaggio di chi e di cosa? Ci chiediamo: perché Sala per una volta non provi a mettere davanti a tutto il benessere dei cittadini? Giusto per “vedere di nascosto l’effetto che fa”, citando un grande milanese come Enzo Jannacci”. Così in una nota la senatrice M5s Elena Sironi.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 SAN SIRO, SIRONI (M5S): SALA SI FERMI, SUA STESSA MAGGIORANZA NON CONVINTA SU DELIBERA