(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Salis: Pd, Donzelli sia coerente, Fdi dica no scudi parlamentari su caso Almasri
“Dopo le parole di Giovanni Donzelli che invitano Ilaria Salis a rinunciare all’immunità parlamentare per affrontare i procedimenti giudiziari a suo carico, Donzelli voterà contro l’immunità che cercano Nordio, Piantedosi e Mantovano? Perché se non è così, saremmo in presenza del classico doppiopesismo ipocrita della destra, feroce contro i nemici e servile verso gli amici. La coerenza non può essere a intermittenza: chi la invoca per gli altri deve praticarla anche per sé” così una nota della capogruppo democratica nella giunta per le autorizzazioni Antonella Forattini.
Roma, 19 settembre 2025
