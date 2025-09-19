(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Sabato 21 e domenica 22 settembre: il centro si tinge di storia, colori e sport con il ‘Palio del Mare’.
Il sindaco Lo Fazio: “Grazie agli organizzatori. L’iniziativa porta energia, entusiasmo e visibilità alla nostra città”.
L’assessore Corrado: “La manifestazione troverà una collocazione stabile nel mese di settembre”
Saranno due giornate intense, ricche di colori ed emozioni, quelle che attendono la città di Anzio sabato 20 e domenica 21 settembre.
Giunto alla sua XII edizione, il ‘Palio del Mare’ prenderà vita domani – sabato – dalle 17:30 con la tradizionale rievocazione storica nelle vie del centro. Domenica, poi, sarà la volta della regata velica, con partenza delle imbarcazioni alle 15:30 dal Molo Innocenziano.
“ Il Palio del Mare non è solo un momento di festa – commenta il sindaco, Aurelio Lo Fazio – ma un’occasione che mette in rete quartieri, scuole, associazioni e cittadini, rafforzando la coesione sociale e il senso di comunità. L’evento contribuisce a valorizzare l’immagine di Anzio, promuovendo il turismo e generando un indotto positivo per le attività locali. Ringrazio tutti coloro che, con passione e dedizione, rendono possibile questa grande iniziativa che porta energia, entusiasmo e visibilità alla nostra città ”.
“ Il Palio del Mare è un evento che merita di crescere ancora di più negli anni a venire – aggiunge Valentina Corrado, assessore allo Sport e turismo -. Per questo riteniamo importante che la manifestazione trovi una collocazione stabile nel mese di settembre, periodo strategico per attrarre visitatori, valorizzare il territorio e dare continuità a una tradizione che può diventare sempre più identitaria e riconoscibile ”.
La premiazione dei regatanti è in programma per le 20 di domenica; ai vincitori verrà consegnato il vessillo del palio che sarà conservato per l’anno in corso dal comitato di quartiere che capitanerà la squadra.
Anzio, 19 settembre 2025
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 Sabato 21 e domenica 22 settembre: il centro si tinge di storia, colori e sport con il ‘Palio del Mare’.