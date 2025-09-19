(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 19 settembre 2025
Oggetto: Prima nazionale a Piacenza per il docufilm “Le stanze di Verdi”
Lunedì 22 settembre alle 12, la sala del Consiglio comunale in Municipio ospiterà la
conferenza stampa di presentazione della prima nazionale del docufilm “Le stanze di
Verdi”, a cura di Pupi Avati, in calendario a Piacenza la prossima settimana presso la
multisala “The Screen”.
A illustrare il programma della serata, mostrando inoltre il trailer dell’opera, saranno
la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e i responsabili di
produzione del lungometraggio.
(AGENPARL) – Fri 19 September 2025 COMUNE DI PIACENZA